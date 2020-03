AUDESSE, Jeanne D'arc Pouliot



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 25 février 2020, à l'âge de 92 ans et 3 mois, est décédée dame Jeanne D'arc Pouliot, épouse de M. Albert Audesse, fille de feu Amédée Pouliot et de feu Marie-Louise Lacasse. Elle demeurait à Sainte-Marguerite.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 8 mars de 19h à 21h, lundi, jour des funérailles, à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jean-Claude (Marie-Claude Bisson), Jacques, Nicole (Michael Keenan) et Louis (Maryse Breton); ses petits-enfants : Jean-Pierre (Audrey Létourneau), Gilbert (Alexandra Audet), Paul, Thomas, Laurence, Serge (Émilie Brochu), Martin (Audrey Noémie) et Julie (Jean-François Giguère); ses arrière-petits-enfants: Megane, Joey, Loïc, Élliot, Aurélia, Éliane, Chloé et Jenna. Elle était la sœur de feu Joseph (feu Marie-Ange Audet), feu Arthur (feu Alice Lecours), feu Marianne (feu Alphonse Drouin), feu Lydia (feu Maurice Lavoie, feu Honorius Simard), feu Rose-Hélène (feu André Savard), feu Frère Gérard, feu Léopold (feu Simone Bisson), feu Benoit (feu Gemma Perron), feu Édouard, feu Antonio, feu Amédée (Thérèse Gilbert), feu Pierre, feu Maurice (Odette St-Laurent), feu Albert (feu Gilberte Giroux), feu Thérèse (feu Georges Dumont) et feu Philibert (Henriette Pomerleau). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Audesse: feu Jeanne (feu Josaphat Rouillard), feu Jean-Paul (feu Estelle Fortier), feu Joseph-Arthur (Georgette Demers), feu Fernand (Fernande Drouin) et Raymond (feu Jenny), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Beauce, G6E 0K6) : www.fondationlecrepuscule.com