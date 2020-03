7 fabuleuses raisons de découvrir Tallahassee

Vous n’aimez pas trop les tours à condos et les plages bondées du sud-est de la Floride ? Vous préférez, au contraire, le charme du Vieux-Sud avec ses bâtiments historiques, ses collines et ses forêts verdoyantes ? Vous êtes amateur de plein air, de gastronomie, et de culture ? Alors, pourquoi ne pas faire une escapade vers le nord-ouest de la Floride, plus précisément à Tallahassee ? Une ville universitaire animée, branchée et qui, de plus, est la capitale de l’État de la Floride. Voici donc sept bonnes raisons de visiter cette ville du Panhandle trop souvent ignorée des touristes !

1. Route en canopée

Tallahassee est un vrai paradis pour les cyclistes et les motocyclistes qui prendront un plaisir fou à conduire sous les tunnels végétaux formés par la cime des arbres de chaque côté, se rejoignant au centre du chemin. En roulant, contemplez ces immenses chênes aux longues traînées de mousse espagnole qui ajoutent à la beauté ! Centerville Road que l’on emprunte du centre de la ville de Tallahassee, là où se termine Magnolia Drive, est à ne pas manquer ! En chemin, arrêtez-vous pour luncher au célèbre Bradley’s Country Store, fondé en 1927. Ce commerce familial est réputé pour ses fameuses saucisses fumées ! D’ailleurs, leur sausage dog est tout simplement remarquable ! (bradleyscountrystore.com)

2. Wakulla Springs State Park

Photo courtoisie, Visit Tallahassee

Pour un paysage de rêve rappelant les films de Tarzan, rendez-vous au Wakulla Springs State Park. C’est dans une eau émeraude et cristalline que vous pourrez plonger à la recherche de tortues, de poissons et, avec un peu de chance, de lamantins ! Une plateforme a même été aménagée pour plonger ! Les enfants adoreront ! Les plus curieux pourront opter pour une excursion en bateau de style ponton de 50 minutes pour mieux explorer les lieux et en connaître davantage sur ce joyau de la Floride.

Sur place se trouve aussi le Wakulla Springs Lodge, datant de 1937, qui offre des chambres plutôt charmantes. On peut même y casser la croûte.

3. Plein Air

Les cours d’eau sont nombreux dans les environs de Tallahassee, tout pour séduire les amateurs de plein air. Tout près de l’aéroport, dans la partie sud-ouest de la ville, se trouve le Lake Bradford Chain O’Lakes. N’hésitez pas à partir en excursion avec le guide réputé Harry Smith, qui vous fera découvrir en kayak ou en canot de véritables forêts enchantées, meublées de cyprès, en plus de vous faire connaître la faune environnante. Son entreprise fait aussi la location d’embarcations. (hsmithoutdoors.com)

4. Musée d’histoire et de science naturelle de Tallahassee

Ce musée en pleine forêt est unique en son genre, ce serait donc dommage de ne pas vous y arrêter lors de votre passage dans la capitale. Pour notre part, nous avons été conquis par ses expositions sur la faune et la flore locales – et pour la joie des enfants, il y a aussi un zoo. Nous avons trouvé les immenses dinosaures colorés, fabriqués à partir de vieilles pièces d’automobiles et dispersés à travers la forêt, fascinants et divertissants. Les plus hardis voudront essayer la tyrolienne pour contempler à vol d’oiseau ce site magnifique. (tallahasseemuseum.org)

5. Florida State Capitol

Photo courtoisie, Visit Tallahassee

Pour une vue imprenable sur Tallahassee, montez au 22e étage du State Capitol, une belle façon de vous familiariser avec les environs. L’édifice impressionne les visiteurs, mais la sculpture des dauphins juste en face vous fera sans doute sourire ! Après tout, vous êtes en Floride, au pays des dauphins ! Pas très loin se trouve le musée Florida Historic Capitol. On visite le Capitol centenaire pour son architecture et son volet historique, mais pour admirer aussi son dôme de verre, sa salle de bal du gouverneur et sa salle des représentants datant de la Belle Époque. (flhistoriccapitol.gov)

6. La gastronomie

Tallahassee, cité universitaire, jouit d’une réputation enviable grâce également à sa gastronomie et ses nombreux restaurants de qualité. Pour un déjeuner sucré, goûtez aux beignes de SoDough Baking Co. Ses créations sucrées vous feront saliver ! Pour une bonne bière de microbrasserie, Proof Brewing Co est populaire auprès des amateurs, l’endroit est cool, branché, et on y sert même de la poutine ! Pour une cuisine plus raffinée, le Mimi’s Table, est le restaurant dont tout le monde parle à Tallahassee. Situé dans le vieux quartier de la ville, c’est un bistro d’inspiration française à laquelle se mêlent des accents italiens et du Sud américain. Mais pour un repas composé de produits locaux, basé sur le fameux concept « de la ferme à la table », il faut vous rendre au Backwoods Crossing. Il est même possible de visiter les installations. (sodoughbakingco.com) (proofbrewingco.com) (mimistabletally.com) (backwoodscrossing.com)

7. Apalachicola

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

De Tallahassee, profitez-en pour visiter Apalachicola, à une heure trente au sud de la capitale. Situé sur la baie d’Apalachee, ce petit village de pêcheurs plutôt mignon a su conserver son charme d’antan. Sur place, il faut arpenter à pied les jolies rues avec leurs boutiques uniques et leurs galeries d’art. La Raney House (devenue un petit musée), construite en 1836 et résidence de David Raney, un ancien maire de la ville qui y vécut jusqu’en 1914, vaut le détour. Remarquez également au cours de votre promenade les maisons historiques avec leur jolie véranda. Et surtout, ne manquez pas de vous attabler à l’un de leurs fabuleux restaurants. C’est ici, dans ce lieu pittoresque du Panhandle que l’on sert les meilleures huîtres de tout le pays ! Pour vous loger, la ravissante Raney Guest House, un cottage du 19e siècle en plein cœur de la petite municipalité, pourrait fort bien vous séduire (robinsonrealestatecompany.com).

Photo collaboration spéciale, Marie Poupart

D’Apalachicola, faites un saut à St. George Island, à une quinzaine de minutes de là. D’abord, la route scénique pour s’y rendre est fort agréable. Mais en plus, vous découvrirez l’un des endroits les plus paradisiaques de toute la Floride. L’île est dotée de magnifiques maisons sur pilotis en bord de mer, et bien sûr, du célèbre phare St George qu’il faut gravir pour jouir d’une vue absolument impressionnante sur les environs. Le clou du spectacle est évidemment le St. George Island State Park avec ses 14 km de plages et de dunes au sable blanc immaculé. Il y a un camping sur l’île qui ravira ceux qui auront la chance d’y séjourner.

Pour se loger à Tallahassee : Situé en plein cœur du centre-ville historique de Tallahassee, l’hôtel Double Tree by Hilton Hotel, décoré de manière très coquette, vaut le détour (hilton.com)

► Pour plus d’information : visittallahassee.com

► Pour en savoir plus, suivez notre collaboratrice Marie Poupart sur Facebook.