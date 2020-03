FILLION, Yves



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 29 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Yves Fillion, fils de feu Marie-Alice Duquette et de feu Jean- Philippe Fillion. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 14 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil Edith Morin; son fils Pascal (Cathleen Gagné); ses petits-enfants: Marianne et Étienne; sa sœur et ses frères: Denise (Reynald Garant), Luc et Claude (Patricia Weber); ses neveux et ses nièces: Dominic, Marie-Ève, Jérémie et Tamara; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.