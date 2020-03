HOLTON, Joan



Au CHSLD Saint-Brigid's Home, le 2 mars 2020, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédée Mlle Joan Holton, fille de feu madame Mabel Hanson et de feu monsieur Thomas Bernard Holton. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, enà compter de 13h30.(Stationnement: 50 places intérieures sont disponibles gratuitement au sous-sol de la résidence Saint-Patrick situé à côté de l'église), L'inhumation se fera au cimetière Mount-Hermon ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Barbara (feu Joseph Pratt), feu Sheila, feu Bryan et Ann (feu Murray Osborn); ses neveux et nièces: Bryan Jr, Susan et Michael Holton (Guylaine Thériault), feu Joanne, Thomas (Sharon Saints), Sharon et Shane Pratt, Michael (Kim Delallo) et Cheryl Osborn (Anthony Crissinger), Pamela Reed (feu Pierre Tanguay) ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Pour exprimer votre sympathie, des dons à sa mémoire peuvent être faits à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.At the CHSLD Saint-Brigid's Home, on March 2, 2020, at the age of 87 years and 2 months, passed away Miss Joan Holton, daughter of the late Mrs. Mabel Hanson and the late Mr. Thomas Bernard Holton. She lived in Quebec. The family will receive condolences, in the presence of the ashes, atat 1:30 p.m.(Parking: 50 indoor spaces are available free of charge in the basement of the Saint-Patrick residence located next to the church). The burial will take place in Mount-Hermon Cemetery at a later date. She is survived by her brothers and sisters: Barbara (late Joseph Pratt), late Sheila, late Bryan and Ann (late Murray Osborn); his nephews and nieces: Bryan Jr, Susan and Michael Holton (Guylaine Thériault), the late Joanne, Thomas (Sharon Saints), Sharon and Shane Pratt, Michael (Kim Delallo) and Cheryl Osborn (Anthony Crissinger), Pamela Reed (late Pierre Tanguay ) as well as his cousins, other relatives and friends. As an expression of sympathy donations in her memory may be made to the Canadian Cancer Society. Forms will be available on site.