Athlétisme: un podium historique pour les femmes

L’équipe féminine du Rouge et Or de l’Université Laval a écrit une page d’histoire en remportant son premier podium au Championnat canadien d’athlétisme, samedi à Edmonton.

Le Rouge et Or a terminé au 3e rang du classement cumulatif derrière Guelph et Toronto. Recrue par excellence au pays, Audrey Leduc a sonné la charge avec trois médailles. Elle a remporté l’argent au saut en longueur ainsi que le bronze aux 60 m et au relais 4x200m, épreuve où le Rouge et Or occupait le 7e rang avant le championnat.

Jessy Lacourse a remporté l’or aux 3000 m pour une deuxième année de suite alors que Ivonne Coulibaly et Noémie Jeffrey sont montées sur la deuxième marche du podium au poids et au marteau respectivement. Pour Coulibaly, son jet de 13,78 m représente un record d’équipe.

« On croyait à nos chances de podium si tout le monde contribuait, mais ça demeure néanmoins une surprise, a souligné l’entraîneur-chef Sylvain Cloutier qui en est à sa première saison à la barre de l’équipe. Nous avons remporté plusieurs médailles [six] et il y a eu un bon progrès pendant toute la saison. Parce que nous avions moins d’athlètes qualifiées pour les épreuves de samedi, on savait que ça serait une journée plus difficile, mais nous avons réussi à conserver notre troisième place. Nous avions un petit coussin de dix ou douze points sur la Saskatchewan. »

4e place pour les hommes

De leur côté, les hommes ont terminé au pied du podium à égalité avec York. Avec deux épreuves au programme, le Rouge et Or occupait toujours la 3e position, mais a été coiffé au fil d’arrivée. Guelph, Calgary et Saskatchewan ont composé le podium.

« On y a cru jusqu’à la fin, mais on a été dépassé, a mentionné Cloutier. Parce que nous étions au 4e rang avant le championnat, ce n’est pas une déception de terminer en 4e place. » Le Rouge et Or a remporté le bronze à deux reprises au national (2017 et 2018).

Au niveau individuel, Jean-Simon Desgagnés a remporté l’or aux 3000 m pour une deuxième année consécutive et l’argent aux 1500 m. Avec des 2e places au marteau et aux 1000 m respectivement, Joey Lussier et David Gendreau-Fillion ont complété la récolte chez les hommes. « La médaille de David représente une belle surprise, a indiqué Cloutier. David était classé 6e avant le championnat. »

Record de médailles

Les 10 médailles représentent un record d’équipe pour le Rouge et Or qui en avait récolté huit en 2017 pour signer sa meilleure performance à vie. « Je suis super content de notre saison, a précisé Cloutier. Les femmes ont obtenu le meilleur résultat de l’histoire et nous avons établi un record de médailles comme équipe. »