ROY, Denis



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 février 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé monsieur Denis Roy, époux de dame Diane Guillemette. Il était le fils de feu monsieur Donat Roy et de feu dame Rosa Lemelin. Natif d'Armagh, il résidait à L'Ancienne-Lorette.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane Guillemette; ses fils : Dany (Louise Couture) et Steve (Valérie Boisvert) ainsi que ses deux cocottes d'amour Jessica et Noémie. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Rita (feu René Perreault), feu Germaine (feu Robert Marquis), feu Yvette (feu Charles Bourgeault), feu Noëlla (feu Aurèle Tremblay), feu Rolande (feu Marcel Blais), feu Raoul (Monique Guindon), Juliette (feu Raymond Duchesneau), feu Maurice (Béatrice Gagnon), Armande (Benoit Ricard), Robert (Annette Noël), feu Raymond (Obéline Ricard), Roland (Claudette Deschesne), Pauline, Marcel (Micheline Matte), Jean-Claude (Francine Roy). Sans oublier la famille Guillemette : Julien (Lise Boulet), feu Cécile (feu Maurice Fradette), Maurice (Brenda Hunter), Robert (Claudette Marcoux), feu Raymond (Francine Aubé), Rolande (Serge Chabot), Denise (Lucien Lacroix); sa filleule Caroline Chabot; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient sincèrement à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention, les soins et leur humanité. Également, un merci spécial à son frère, Jean-Claude qui a été présent, à l'écoute et d'une grande générosité de sa personne et ce, du tout début jusqu'à la dernière minute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : 418-525-4385.