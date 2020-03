MAROTTE, Yvonne Lévesque



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 mars 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Yvonne Lévesque, épouse de feu monsieur Roger Marotte, fille de feu Élisée Lévesque et de feu Eugénie Thibault. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Régis Perron), Elaine (Michel De Lair), Lucie, Nicole (Michel Fortin) et Suzanne (Benoit Cummings); ses 9 petits-enfants et 8 arrière-petits-enfants; ses belles-soeurs : Lise Marotte (Louis Maugan) et Denise Gaumond (feu Michel Marotte) ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial au personnel de la Résidence Monseigneur-Bourget et également au personnel du département d'hémodialyse à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, https:// kidney.akaraisin.com/ui/dongeneral/donations/start. La famille vous accueillera auà compter de 9h.. L'inhumation aura lieu ultérieurement au Cimetière Mont-Marie, section Bienville.