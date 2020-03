Chantier majeur sur Masson

La reconstruction du pont de l’Accueil, qui surplombe la rivière Lorette, entraînera la fermeture complète du boulevard Masson, de juin à octobre, entre les boulevards Père-Lelièvre et Wilfrid-Hamel.

Les automobilistes devront emprunter le boulevard Père-Lelièvre et le chemin d’accès du dépôt à neige Michelet pour rejoindre le boulevard Wilfrid-Hamel.

C’est ce qu’on apprend à la lecture d’un appel d’offres lancé par la Ville de Québec dans les derniers jours. Annoncé il y a plusieurs années, le chantier démarrera finalement au début du mois de juin. Les entraves devraient être levées à la mi-octobre, si le calendrier de réalisation des travaux est respecté par l’entrepreneur qui sera sélectionné. Des pénalités sont prévues en cas de retard.

Prévenir les inondations

La démolition du pont existant et la construction d’un pont flambant neuf font partie d’une série de mesures, évaluées à 45 M$, pour éviter de nouveaux débordements de la rivière Lorette. Plusieurs citoyens et commerçants avaient été victimes de graves inondations en 2005 et en 2013. Les sinistrés de 2005 ont été indemnisés à hauteur de 15 M$ par la Ville de Québec.

L’épisode de 2013 n’a pas encore fait l’objet d’un règlement final avec l’ensemble des sinistrés.

En 2017, dans un sommaire du comité exécutif, les élus de la Ville de Québec avaient prévu un budget de 2,5 M$ pour la reconstruction du pont de l’Accueil.