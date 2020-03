Le CH en Floride : Charlie Lindgren affrontera les Panthers

SUNRISE | Après avoir divisé les honneurs des deux premiers matchs, le Canadien aura l’occasion de rentrer à Montréal fort d’un périple gagnant. Le hic, c’est que le Tricolore ne l’a pas toujours eu facile au domicile des Panthers.

• À lire aussi - Cinq gardiens ayant popularisé le numéro 1

• À lire aussi - CH: au sommet du mépris!

Comme c’est souvent la coutume depuis quelques saisons, ce n’est pas Carey Price qui affrontera la bande à Jonathan Huberdeau. Pour la deuxième fois en sept jours, Charlie Lindgren défendra la cage du Canadien.

À l’image des Montréalais, les Floridiens luttaient, il n’y a pas si longtemps, pour une place en séries éliminatoires. Vainqueurs de seulement quatre de leurs 16 derniers matchs (4-9-3), les Panthers se sont rendu la vie difficile.

La troupe de Joël Quenneville n’a qu’une avance de trois points sur le Canadien. Malgré qu’elle détienne deux matchs de priorité, cette proximité offrira un élément de motivation supplémentaire aux visiteurs.

«Quand tu joues contre une équipe que tu pourchasses, tu dois absolument en profiter. Tout le monde est bien au fait de cette réalité, alors il faudra qu’on sorte le meilleur de nous-mêmes », a indiqué Shea Weber.

Gallagher de retour

La victoire est encore plus à la portée du Canadien, considérant la fiche peu reluisante des Panthers au BB&T Center (16-14-4).

«Ce serait bon de gagner un match en Floride. On aimerait se racheter à la suite de notre dernière défaite. Ce sera un gros match», a déclaré Claude Julien.

Dans cette tâche, l’entraîneur du Canadien pourra compter sur le retour de Brendan Gallagher. Grippé, il a raté le rendez-vous avec le Lightning, mardi.

«Son retour sera bénéfique. Pas seulement pour les statistiques, mais également pour l’énergie qu’il déploie et la façon dont il joue», a souligné le capitaine du Canadien.

Soirée hommage à Luongo

Les Panthers profiteront de la visite du Canadien pour retirer le chandail de Roberto Luongo. Le gardien de but québécois occupe le deuxième rang de l’histoire de la LNH pour le nombre de matchs joués (1044) et le troisième échelon au chapitre des victoires (489). Dans cette colonne, il n’est devancé que par Martin Brodeur (691) et Patrick Roy (551).

«Je l’ai affronté en finale avec les Bruins, mais également dans la LHJMQ. Je coachais les Olympiques et il jouait pour Bathurst. C’est un grand gardien. Il a connu toute une carrière», a louangé Julien.

Membre de l’équipe d’entraîneur de l’équipe canadienne à Sotchi, Julien a également eu la chance de voir travailler Luongo de l’interne.

«C’est un gars avec un excellent sens de l’humour. On se rappellera qu’il a eu le « C » de capitaine à Vancouver. C’est justement parce qu’il était un rassembleur et un joueur très respecté. Je l’ai ressenti durant mon temps avec lui. »