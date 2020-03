Coronavirus: la LNH ferme l’accès des vestiaires aux médias

Suivant les recommandations du U.S. Centers for Disease Control and Prevention, la Ligue nationale de hockey (LNH) refusera à compter d’aujourd’hui l’accès aux vestiaires des équipes aux médias afin de prévenir la propagation du coronavirus.

C’est le réseau Sportsnet qui a rapporté la nouvelle samedi après-midi.

Les médias auront plutôt accès aux membres des équipes de la LNH lors de conférences de presse.

La NBA, le baseball majeur et la Major League Soccer (MLS) pourraient également suivre le pas.

Plus tôt en semaine, la LNH a demandé aux joueurs de limiter les contacts avec les partisans afin d’éviter la transmission du virus.

Par ailleurs, Gary Bettman a ordonné l’arrêt des voyages à l’extérieur de l’Amérique du Nord à tous les employés de la ligue.

«Nous y allons un jour à la fois, en informant complètement tout le monde et en nous basant sur ce que les experts nous précisent», a déclaré Bettman en marge de la rencontre des directeurs généraux tenue à Boca Raton, en Floride.