Coronavirus: réduction des exportations de sirop d’érable

Le temps des sucres a très bien débuté dans le sud du Québec avec les températures clémentes des derniers jours, mais la crise du coronavirus risque de jouer les trouble-fêtes ce printemps: les exportations de sirop d’érable vers l’Asie pourraient être moindres qu’à l’habitude.

Le Japon, pays particulièrement touché par l’épidémie, compte quand même pour plus de 5 % de nos exportations de sirop d’érable, selon les Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

La Chine représente une part moins importante, mais il n’en demeure pas moins ce nouveau marché soulevait plusieurs espoirs chez les producteurs québécois avant que la crise du coronavirus n’y éclate.

«C’est sûr que c’est un irritant. Il faut en tenir compte. On va voir dans les semaines qui s’en viennent comment ça s’aligne», a reconnu le président de la fédération, Serge Beaulieu.

Impacts possibles à long terme

S’il y a un impact sur les exportations à cause du COVID-19, les acériculteurs n’en subiront pas les contrecoups tout de suite. Régis par un système commun, les niveaux de production de chaque érablière pour la saison 2020 ont déjà été déterminés et ils doivent être respectés.

Ce qui pourrait changer par contre, ce sont les paiements, qui sont versés au courant de l’année aux acériculteurs et qui sont déterminés en fonction des ventes de l’industrie. Serge Beaulieu se veut toutefois rassurant.

«Quand la production va être finie, on verra s’il faut ajuster les choses. Mais pour l’instant, on n’a pas eu de messages en ce sens», a fait savoir M. Beaulieu, qui est plus enthousiaste qu’autre chose, surtout après l’excellente première semaine de récolte qu’il vient de vivre.

L’industrie du porc entrevoit le bout du tunnel

L’industrie québécoise du porc doit aussi faire face aux conséquences du nouveau coronavirus, qui a plombé l’économie chinoise. Sauf que le problème est beaucoup plus grave pour les producteurs de porcs: 26 % de leurs exportations sont destinées à l’Empire du Milieu.

«Comparativement au début du mois, les perspectives sont plus encourageantes. La progression de la maladie s’est stabilisée en Chine, ce qui incite les gens à revenir travailler. C’est sûr toutefois que ce ne va au rythme qu’on voudrait et que le prix du marché n’est pas à notre avantage», a indiqué David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec.

Car, comme il l’explique, les Chinois n’ont pas perdu l’appétit pour le porc depuis le début de l’épidémie. Le problème vient plutôt des directives des autorités publiques qui empêchent les gens de se rendre au travail. En manque de main-d’œuvre, les bateaux de cargaison contenant la viande congelée sont déchargés moins rapidement et ils prennent ainsi plus de temps pour revenir au Québec.

En raison de la baisse de la demande sur les marchés internationaux, la hausse du prix du porc est plus modérée que ce qu'on avait anticipé dans les épiceries québécoises. Mais attention, lorsque le coronavirus sera résorbé, l’augmentation sera salée, comme la demande en provenance de la Chine sera encore plus importante, prévient David Duval.