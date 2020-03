MARTEL, Marcelle



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 25 février 2020, à l'âge de 74 ans et 6 mois, est décédée madame Marcelle Martel, épouse de feu monsieur Émilien Santerre, fille de feu madame Jeannette Houde et de feu monsieur Hervé Martel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge, Nathalie, Étienne (Céline Thiboutot), Steeve et André (Lucie Fortin); ses petits-enfants : Roxanne, Gabrielle, Sandy, Laurie, Alexandre, Émilie, Samantha, Jessica, Tommy, Annabelle et Laurence ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Lina, Richard (Jacqueline Maltais), Patrice (Johanne Martel), Yann (Françoise Dumont), Sophia et feu Francis. Elle sera regrettée des membres de la famille Santerre : Jean-Marie, Raymond, Marie-Rose, Adrien, Marianne, Marilyne, feu Julien et Vallères; neveux, nièces et autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h45.La famille adresse des remerciements au membres du personnel du département des soins palliatifs de l'hôpital le Jeffery Hale. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, Téléphone : 418 656-4999, Courriel : info@fondation-iucpq.orgSite web : www.fondation-iucpq.org.Des formulaires seront disponibles sur place.