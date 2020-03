CADORETTE, Béatrice Auger



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1 mars 2020, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédée madame Béatrice Auger, épouse de feu Albert Cadorette. Elle était la fille de feu madame Joséphine Rochette et de feu monsieur Adélard Auger. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 10 h à 10 h 45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Carole Routhier), Diane et Guylaine; sa petite-fille feu Stéphanie (feu Kevin Bérubé); son arrière-petit-fils Steven; son frère feu Cyrille; sa sœur feu Cécile (feu Roland Robitaille); ainsi ses neveux et nièces.