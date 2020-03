Galeries de la Capitale: une soirée «Méga Funk»

Quelques centaines d’amateurs d’attractions ont profité du dernier week-end de la semaine de relâche pour s’amuser au Méga Parc des Galeries de la Capitale, qui était exceptionnellement ouvert jusqu’à minuit, samedi.

À l’occasion de la toute première soirée « Méga Funk », petits et grands étaient invités à venir terminer leur semaine de relâche sur une bonne note en testant les diverses attractions. Le tout, en compagnie du comédien Pier-Luc Funk.

Un adepte

Ce dernier a répondu à plusieurs questions sur son métier d’acteur, mais aussi sur l’improvisation, une passion qu’il pratique depuis plusieurs années déjà.

Grand amateur de parcs d’attractions, il n’a d’ailleurs pas été très difficile à convaincre.

« J’ai toujours été un gros fan de La Ronde, à Montréal. Tous les étés, on avait nos passes de saison. Alors, quand on m’a proposé d’animer la soirée et de faire des manèges avec les jeunes, je croyais quasiment que c’était une blague ! », lâche-t-il en riant.

La troupe de danse MARVL a notamment fait une prestation en direct et organisé un Tiktok challenge avec les visiteurs. DJ Tizi s’est occupée, quant à elle, de mettre de l’ambiance dans la place.