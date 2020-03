La maison de la semaine: pensée pour la vie

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de L’Équipe Sansoni de Re/Max Capitale Référence 2000. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

L’originalité extérieure de cette demeure de Beauport qui compte un logement réside dans la volonté de ses propriétaires de construire une maison qui tiendrait compte du style et de la qualité de vie qu’ils souhaitaient pour leur famille. Voilà que c’est maintenant le tour d’une autre famille d’en profiter!

Réalisant, pour une des dernières fois, le tour de leur maison inspirée par de nombreux séjours en Californie, de beaux souvenirs jaillissent dans l’esprit des propriétaires. Ceux-ci confirment que cette demeure située sur la rue Seigneuriale, dont ils ont confié la vente à L’Équipe Sansoni de Capitale Référence 2000, est un endroit où il fait bon vivre. On pourrait même ajouter «pendant longtemps», puisque la majorité des pièces sont réunies sur le même étage.

Debout devant la maison, on décide d’y entrer comme le feraient ses habitants, c’est-à-dire par le garage, plutôt que par la porte principale et son vaste hall où la visite est chaleureusement accueillie. Ce garage double aménagé en façade ainsi que les deux allées maximisent les places de stationnements et créent une distance très appréciable entre la maison et la rue.

Rassembler la famille

Une pièce multifonction réservée aux habitants de cette demeure sert à la fois de hall de service, d’espace pour déposer ses sacs au retour de l’épicerie, de salle de lavage et d’accès au sous-sol.

La cuisine ultrapratique (armoires en thermoplastique, comptoir en stratifié, dosseret en céramique), la salle à manger lumineuse bordée de fenêtres et le salon aménagé devant une porte-patio triple et un foyer au bois à double face favorisent les rencontres familiales.

Quant à la cour, où la piscine creusée côtoie un espace vert, un cabanon et une terrasse couverte d’un toit rétractable, elle nous rend impatients de voir revenir l’été.

En admirant le mur décoratif du salon, celui en accordéon près du hall de l’entrée principale, l’originalité des luminaires, le plafond de neuf pieds, le plancher de bois et le mariage des matériaux, on constate que le style et le souci du détail sont bien présents dans cette maison.

Retrouver ses quartiers

Après avoir partagé un repas en famille, s’être offert une soirée cinéma au sous-sol, avoir multiplié les parties de jeux de société près du feu, il est temps pour chacun de retrouver sa chambre.

L’une d’elles se trouve près des aires de vie, alors que les deux autres partagent un même corridor en retrait, profitant ainsi de plus d’intimité. La chambre principale située du côté de la cour, réchauffée par la présence du foyer double face, bénéficie d’un accès privé à la cour.

Cette pièce est attenante à la salle de bain principale facile d’entretien, qui est elle-même attenante au walk-in, facilitant la routine matinale. Douche indépendante, baignoire podium, deux lavabos, rangement abondant et beaucoup d’espace permettent de se préparer à deux ou de donner les bains des enfants sans se marcher sur les pieds.

Foule de possibilités au sous-sol

En plus du cinéma maison, aussi utilisé comme salle de jeux vidéo ou comme espace pour réunir des amis, le sous-sol renferme un mur complet de rangement, un bureau, ainsi qu’une salle d’eau. Par ici, il est possible de se rendre au logement (3 1/2) possédant une entrée indépendante. Les futurs propriétaires auront le loisir de l’offrir en location, d’y héberger un membre de leur famille, de créer une garderie à domicile ou de simplement l’utiliser pour agrandir le sous-sol.