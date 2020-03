La rédemption de Cory Schneider

Depuis son rappel de la Ligue américaine de hockey (LAH) en février, Cory Schneider a semblé retrouver ses repères avec les Devils du New Jersey.

• À lire aussi: Les champions de la coupe Stanley surpris

En quatre départs, le portier de 33 ans a conservé une fiche de 3-0-1, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 1,50 et un taux d’efficacité de ,952. Il a même signé un blanchissage contre les Ducks d’Anaheim, dimanche.

Les plus récents champions de la coupe Stanley, les Blues de St. Louis, ont été sa plus récente victime, vendredi soir. Schneider a effectué 31 arrêts sur 33 tirs dans une victoire de 4 à 2 des siens.

«Je suis très actif dans mon demi-cercle. Je suis en mesure de bien repérer les tirs, ce que je ne faisais pas plus tôt cette année, en raison d’un manque d’efforts de ma part, a avoué le principal intéressé sur le site web des siens après la rencontre. Je sens que je vois bien ce qui se passe et je lis bien le jeu, mais je ne peux rien tenir pour acquis. Je dois continuer de travailler fort, compétitionner et trouver la rondelle. Je dois continuer de faire cela.»

Le plaisir de gagner

Dans les dernières années, Schneider n’a pas été l’ombre de lui-même. Il a voyagé à quelques reprises entre la LAH et la Ligue nationale de hockey, accumulant les performances catastrophiques. Il a aussi été blessé à quelques occasions depuis l’échange qui l’a envoyé des Canucks de Vancouver aux Devils.

Toutefois, son plus récent séjour dans les ligues mineures a semblé le fouetter, puisqu’avant cette séquence, l’Américain n’avait pas goûté à la victoire cette saison dans la Ligue nationale. Il avait préservé une piètre fiche de 0-6-1, en plus d’avoir une moyenne de buts alloués de 4,65 et un taux d’efficacité de ,852.

«Ça fait toujours du bien de gagner, peu importe quand, où et contre qui, a ajouté Schneider. C’est bien d’être récompensé, mais mon jeu n’est pas encore satisfaisant. Je veux continuer de bien faire, continuer de m’améliorer et nous donner une chance de gagner tous les soirs. On doit regarder devant et être prêt.»

- Les plus récents succès de Schneider et des Devils ont permis à l’équipe de s’approcher à un point de la barre des ,500. La troupe d’Alain Nasreddine compte 66 points au compteur en 67 matchs. Elle avait l’occasion d’atteindre ce rendement contre les Rangers de New York, samedi.