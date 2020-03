L’autre Chicago des années 1980

Un roman qui revient sur une époque où bien des hommes se demandaient s’ils devaient ou non aller à la clinique passer un test...

Ces dernières années, plusieurs romans ont remonté le cours du temps pour nous permettre d’assister, impuissants, à toutes les horreurs et à toutes les injustices qui ont été commises lorsque le virus du sida a commencé à frapper la communauté gay. On songe notamment à l’excellent Immeuble Christodora de l’Américain Tim Murphy, ou à l’incroyablement touchant N’essuie jamais de larmes sans gants du Suédois Jonas Gardell.

Des livres qu’on mentionne, car, tel que vous l’avez sans doute deviné, Les optimistes s’inscrit dans la lignée. À cette petite différence près : en plus de raconter les parcours souvent tragiques de Teddy, Yale, Charlie, Terrence, Richard ou Julian, c’est une jeune femme qui sera au cœur de l’histoire.

Dans l’œil du cyclone

En 1985, Fiona perdra en effet son grand frère Nico. À l’époque, à Chicago, le nombre d’homosexuels contaminés n’était peut-être pas aussi terrible qu’à San Francisco ou à New York, mais on commençait quand même à voir de plus en plus d’hommes porter des t-shirts à manches longues afin de cacher les drôles de taches qui fleurissaient sur leurs bras. Nico, qui a été dans les premiers à partir, laissera ainsi un énorme vide dans la vie de Fiona et de toute la bande d’amis qui a longtemps gravité autour de lui. Lorsque d’autres suivront, il ne sera donc plus là pour consoler sa petite sœur...

Un roman qui, en 2018, a fait partie des finalistes du National Book Award et du Pulitzer. Cela dit, l’intrigue aurait vraiment gagné à être resserrée.

À lire aussi cette semaine

Parole aux femmes !

À moins de 24 heures de la Journée internationale des femmes, il était presque impossible de ne pas parler de ce livre ! Joliment illustré, il regroupe les discours d’une cinquantaine de femmes qui, peu importe l’époque ou les sujets évoqués, ont réussi à marquer les esprits. Résumés sur une page, on pourra ainsi découvrir les mots inspirants d’Élisabeth 1re, de Marie Curie, de Virginia Woolf, d’Eva Perón, de Margaret Thatcher, de J.K. Rowling, de Jane Goodall ou de Michelle Obama.

100 héroïnes de l’histoire

Variation sur le même thème, puisqu’on pourra ici en apprendre plus sur 100 femmes qui ont carrément fait l’Histoire. De la reine égyptienne Hatchepsout à la regrettée première ministre pakistanaise Benazir Bhutto, sans oublier Jeanne d’Arc, Lucrèce Borgia, Catherine de Médicis, Pocahontas, Rosa Luxemburg, Maria Montessori, Lucie Aubrac, Frida Kahlo ou Mère Teresa, ce livre grand format révèle et raconte ce qu’on ne voit pas souvent dans les manuels d’histoire.

L’atlas des femmes

Gros coup de cœur pour cet ouvrage, qui dévoile en un clin d’œil l’âge moyen des femmes au premier mariage, les pays où les épouses sont toujours légalement tenues d’obéir à leur mari, les zones les plus à risque côté mortalité maternelle, les taux régionaux d’IVG, les dates d’entrée des athlètes féminines dans les disciplines olympiques, les principaux pourvoyeurs de Miss Monde ou le pourcentage de femmes analphabètes. Grâce à ses nombreux graphiques, il n’y a qu’à le feuilleter pour être surpris ou ébranlé.

L’art du féminisme

Tout le monde le sait, une image vaut mille mots. Et que ce soit à l’aide de tableaux, de photos, de vidéos ou d’affiches publicitaires, les femmes n’ont pas hésité à illustrer leurs propos de mille et une manières pour faire valoir leurs droits. Cet ouvrage le prouve en réunissant les œuvres d’hier et d’aujourd’hui qui, chacune à sa façon, ont contribué à promouvoir la cause féministe.

Frissons garantis

Le journal de Claire Cassidy

Claire Cassidy, qui enseigne la littérature anglaise dans une petite ville du Sussex, a toujours apprécié les histoires de fantômes de l’écrivain victorien R. M. Holland. En plus d’aborder chaque année en classe L’inconnu, l’une de ses nouvelles les plus terrifiantes, elle a même commencé à rédiger une biographie sur cet homme étrange décédé en 1902. En d’autres termes, Claire mène une vie relativement tranquille aux côtés de son chien Herbert et de sa fille Georgie, une ado perspicace dont elle partage la garde avec son ex-mari.

Seulement voilà. Sa bonne amie et collègue de travail Ella Elphick sera retrouvée assassinée. Et placé en évidence près de son cadavre, un post-it sur lequel une courte phrase tirée de L’inconnu a été recopiée...

Entre les passages de la nouvelle de R. M. Holland, l’enquête de la police (qui ira d’abord dans toutes les directions !), le point de vue de Claire et les extraits de son journal intime, il y a de quoi passer de très bons moments. Car dans ce journal qui n’est finalement pas si intime que ça, quelqu’un s’est amusé à glisser ici et là des petites notes du genre « Bonjour, Claire, tu ne me connais pas. »

Le Times considère qu’il s’agit là du meilleur thriller de l’année. On n’est pas loin de le penser aussi.