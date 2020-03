Le week-end culturel de Laurence Deschênes

Quel est votre coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre La vie compliquée de Léa Olivier tome 0 de l’auteure Catherine Girard-Audet qui vient tout juste de paraître. On y découvre les 10 personnages de la série et leur univers avant que la série débute. Ce livre est vraiment inspiré de la série qui vient de s’amorcer. J’avais d’ailleurs lu de la même auteure les tomes 1, Perdue, et 2, Rumeurs, de la série, ce qui m’a aidé à me préparer pour auditionner pour le rôle de Léa Olivier. C’est écrit à la manière des textos. Ça permet de comprendre comment Léa pense véritablement. C’est très drôle !

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Photo Didier Debusschère

J’en ai deux de prévus pour cet été. D’abord celui du Cirque du Soleil, dans sa série Hommage, Vive nos divas, qui rend hommage aux grandes voix féminines du Québec. Je suis une très grande fan du Cirque du Soleil, j’aime vraiment ce qu’ils font, c’est toujours grandiose. Je vais les voir en août à l’Amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières.

Par ailleurs, j’ai très hâte de voir le spectacle de Bryan Adams que j’irai voir avec mes parents et mon copain également en août à l’Amphithéâtre de Trois-Rivières. Ce sera la première fois que je vais le voir en spectacle. Sa musique est de bon goût.

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie

J’ai très hâte de voir le film La déesse des mouches à feu de la réalisatrice Anaïs Barbeau-Lavalette qui est un film sur l’adolescence. J’ai un petit rôle dans ce film, mais je suis surtout tombée amoureuse du scénario à la première lecture. Ce sera très intéressant de voir le résultat projeté à l’écran. J’ai déjà vu quelques images et elles sont vraiment belles.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo d'archives

J’aime regarder la sitcom américaine Friends que je suis depuis deux ans. Mes parents regardaient cette série bien avant moi, dont les débuts ont été diffusés en 1994 et qui m’ont encouragée à la regarder. J’ai tout de suite accroché après le visionnement d’un épisode. Je trouve que le casting est vraiment bien fait, on dirait que les comédiens sont de véritables amis très proches les uns des autres.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo AFP

J’admire la comédienne Maxim Roy avec qui j’ai fait mes débuts dans la série O’. Elle était très gentille avec moi, c’est vraiment une belle personne, humble, qui respecte tout le monde sur un plateau et en dehors du plateau, traitant tout le monde sur un même pied d’égalité. Même si on ne tournait pas beaucoup ensemble, elle a, en quelque sorte, agi en tant que mentore. C’est elle à qui on s’adressait lorsque mes parents ou moi avions des questions. Elle m’a beaucoup aidée. En plus, sa carrière est brillante, elle tient présentement un rôle important dans October Faction, une série sur Netflix. Elle a fait sa place comme comédienne tant ici qu’à Toronto et aux États-Unis. Il y a plein de facettes à découvrir chez cette femme. Je la trouve très inspirante.

