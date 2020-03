Les Astros sous la loupe

Les camps d’entraînement du baseball battent leur plein. Les 30 formations fourbissent leurs armes en prévision de la saison régulière qui s’amorcera le 26 mars. Dans les quatre prochains jours, Le Journal vous présente un survol complet des équipes en plus du coin des poolers et des choix de nos experts. Bonne lecture !

La saison morte a été particulièrement mouvementée dans le baseball majeur. Pour la première fois depuis des lunes, ce ne sont pas les salaires faramineux qui ont été au cœur de l’actualité.

• À lire aussi: Une cible dans le dos

C’est plutôt le scandale des vols de signaux des Astros de Houston qui a occupé une grande partie de la visibilité dans les médias. Et ce n’est pas terminé, loin de là.

Les joueurs et les entraîneurs des Astros seront dans une situation impossible en 2020. S’ils connaissent une autre excellente saison, les observateurs et les amateurs auront des interrogations. Est-ce qu’ils ont encore triché pour obtenir leurs résultats ?

À compter de maintenant, il y aura toujours un doute dans la tête des gens au sujet des Astros. Même s’ils remportent la Série mondiale à la régulière en octobre prochain.

Si les hommes de Dusty Baker connaissent une saison en dents de scie, plusieurs applaudiront très fort ou frapperont de toutes leurs forces sur la poubelle la plus proche.

Une chose est sûre, la saison 2020 ne sera pas ennuyante à Houston.

À la chasse des Nationals

Pendant ce temps, dans la capitale américaine, les Nationals de Washington se préparent aux célébrations de leur conquête de la dernière Série mondiale. La troupe de Dave Martinez sait très bien qu’elle sera l’équipe à battre dans la Ligue nationale. Toutefois, elle est prête à cette adversité, comme ce fut le cas la saison dernière.

Si leurs lanceurs Max Scherzer et Stephen Strasburg demeurent en santé, les Nationals seront encore au plus fort de la lutte aux grands honneurs.

La perte d’Anthony Rendon risque de faire mal, mais l’émergence de Juan Soto pourrait très bien combler ce départ.

Les favoris

Au moment d’écrire ces lignes, les Dodgers de Los Angeles, dans la Ligue nationale, et les Yankees de New York, dans la Ligue américaine, sont les favoris sur papier.

Avec l’acquisition de Mookie Betts et de David Price, la formation californienne a ajouté deux éléments de qualité à une formation déjà bien nantie. Elle a encore le potentiel de remporter 100 victoires en 2020.

Malgré la perte du lanceur Luis Severino dans les derniers jours, les Yankees seront encore le point de mire dans leur circuit. Ils ont notamment ajouté l’as Gerrit Cole à leur rotation. C’est une acquisition majeure qui va leur permettre de se qualifier pour les séries éliminatoires. Si cette formation peut demeurer en santé, elle pourrait faire des ravages.

Chez les autres formations, les Rays de Tampa Bay, les Twins du Minnesota, les Angels de Los Angeles, les Braves d’Atlanta et les Diamondbacks de l’Arizona seront également à surveiller.

Des signatures et des transactions

Mookie Betts et David Price à LA

Photo d'archives, AFP

À quelques jours du camp d’entraînement, les Red Sox de Boston ont fait une transaction économique alors qu’ils ont envoyé le voltigeur Mookie Betts et le lanceur David Price aux Dodgers de Los Angeles. Avec cette transaction monstre, la formation californienne est devenue la favorite pour remporter la Série mondiale.

Photo d'archives, AFP

Rendon et les dollars des Angels

Photo d'archives, AFP

Après avoir remporté la Série mondiale avec les Nationals de Washington, Anthony Rendon a mis la main sur le gros lot avec les Angels de Los Angeles, qui lui ont accordé un contrat de 7 ans et 245 M$.

Bumgarner trouve preneur en Arizona

Photo d'archives, AFP

Après 11 saisons avec les Giants de San Francisco, Madison Bumgarner a décidé d’aller voir chez le voisin afin de savoir si l’herbe était plus verte. Il a signé un pacte de 5 ans et 85 M$ avec les Diamondbacks de l’Arizona.

Cole fait sauter la banque à New York

Photo d'archives, AFP

Gerrit Cole était le joueur autonome le plus convoité. Il a finalement dit oui aux Yankees de New York, qui lui ont consenti un pont d’or de 9 ans et 324 M$.

La loyauté de Strasburg

Photo d'archives, AFP

Dans le sport moderne, les athlètes décident souvent d’opter pour l’offre la plus lucrative sur la table, et ce, peu importe l’équipe avec laquelle ils évolueront. Le lanceur Stephen Strasburg, lui, a décidé de demeurer à Washington. Toutefois, cette loyauté a un prix : 245 M$ pour les 7 prochaines saisons.

Marte fait ses valises

Photo d'archives, AFP

Les Diamondbacks ont continué leur magasinage en obtenant le voltigeur des Pirates de Pittsburgh Starling Marte dans une transaction. Voilà un geste qui lance un signal aux autres formations de la Ligue nationale.

Donaldson choisit les Twins

Photo d'archives, AFP

Le joueur d’avant-champ Josh Donaldson a déposé ses valises dans une quatrième ville à ses trois dernières saisons. Après Toronto, Cleveland et Atlanta, le frappeur de puissance a accepté un pacte de 4 ans et 84 M$ avec les Twins du Minnesota.

Les White Sox lancent un signal

Photo d'archives, AFP

Après une période très creuse, les White Sox de Chicago ont donné un coup de barre dans les semaines suivant la fin de la dernière campagne en attirant le receveur Yasmani Grandal avec un contrat de 4 ans et 73 M$.

Le baseball majeur en chiffres

Photo d'archives, AFP

37,6 M$ : Salaire du voltigeur Mike Trout en 2020

Salaire du voltigeur Mike Trout en 2020 26 mars : Date du début de la saison régulière

Date du début de la saison régulière 25,6 % : Pourcentage des équipes qui ont utilisé la défensive spéciale (« shift ») par rapport aux présences au bâton

Pourcentage des équipes qui ont utilisé la défensive spéciale (« shift ») par rapport aux présences au bâton 2430 : Total de matchs disputés durant la saison régulière

Total de matchs disputés durant la saison régulière 3 : Nombre d’équipes avec une masse salariale supérieure à 200 M$ la saison dernière (Red Sox, Yankees, Cubs)

Nombre d’équipes avec une masse salariale supérieure à 200 M$ la saison dernière (Red Sox, Yankees, Cubs) 4 : Nombre d’équipes qui ont récolté plus de 100 victoires en 2019 (Dodgers, Astros, Twins et Yankees)

Coup d’œil sur les autres équipes de la section EST

BRAVES D’ATLANTA

Directeur général : Alex Anthopoulos | Gérant : Brian Snitker | Fiche en 2019 : 97-65 | Rang : 1er (champions de division)

Acquisitions importantes : Travis d’Arnaud (receveur), Cole Hamels (lanceur), Will Smith (releveur), Marcell Ozuna (voltigeur), Chris Martin (releveur), Félix Hernandez (lanceur)

Départs significatifs : Josh Donaldson (troisième-but), Francisco Cervelli (receveur), Dallas Keuchel (lanceur), Julio Teheran (lanceur)

Analyse : Les Braves auront encore une équipe équilibrée en 2020. Toutefois, une participation aux séries ne sera pas suffisante pour les satisfaire. Le Québécois Alex Anthopoulos s’est assuré de bien entourer son jeune noyau de joueurs talentueux afin de permettre à son équipe d’aller jusqu’au bout. Travis d’Arnaud et Marcell Ozuna ajouteront de la profondeur à l’attaque. Ronald Acuna Jr et Freddie Freeman seront à nouveau les meneurs des Braves au bâton. Leurs performances auront une influence importante sur le classement de leur formation. Au monticule, Mike Soroka sera la pierre angulaire au sein de la rotation des partants. Les Braves souhaitent qu’il puisse livrer un rendement équivalent ou supérieur à 2019 pour avoir des chances de remporter à nouveau le titre de la section Est de la Nationale. Le reste de la rotation devra également faire sa part. Pour ce qui est de la relève, elle profitera de l’arrivée de Will Smith, qui s’est amené dans sa ville natale à titre de joueur autonome.

Photo d'archives, AFP

PHILLIES DE PHILADELPHIE

Directeur général : Matt Klentak | Gérant : Joe Girardi | Fiche en 2019 : 81-81 | Rang : 4e

Acquisitions importantes : Didi Gregorius (arrêt-court), Zach Wheeler (lanceur), Josh Harrison (deuxième-but)

Départs significatifs : Maikel Franco (troisième-but), Cesar Hernandez (deuxième-but), Corey Dickerson (voltigeur)

Analyse : Les Phillies ont dépensé plusieurs centaines de millions au cours des dernières années afin de revenir au sein de l’élite du baseball majeur. Pourtant, les résultats se font attendre. Cette année, ils ont trouvé du renfort au monticule avec l’arrivée de Zach Wheeler. Est-ce que ce sera suffisant pour leur permettre d’accéder aux séries éliminatoires ? Ça reste à voir. Bryce Harper sera encore un élément-clé pour les Phillies, mais il devra avoir l’aide de ses coéquipiers. Chose certaine, une saison de ,500 comme en 2019 n’est pas une option pour cette équipe. Les propriétaires veulent un retour sur leurs investissements massifs des dernières années.

Photo d'archives, AFP

METS DE NEW YORK

Directeur général : Brodie Van Wagenen | Gérant : Luis Rojas | Fiche en 2019 : 86-76 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Jake Marisnick (voltigeur), Rick Porcello (lanceur), Michael Wacha (lanceur), Dellin Betances (releveur)

Départs significatifs : Matt Kemp (voltigeur), Zach Wheeler (lanceur)

Analyse : Les Mets ont les joueurs pour brouiller les cartes cette saison. Ils comptent sur une excellente rotation de partants avec les Jacob deGrom, Noah Syndergaard et Marcus Stroman, mais il existe des interrogations quant à l’enclos de relève. L’attaque sera encore l’affaire de Pete Alonso et Jeff McNeil, qui ont connu d’excellentes saisons en 2019. Ils auront le défi de répéter leurs exploits de l’an dernier afin de donner une véritable chance aux Mets de passer à l’étape suivante. Il sera intéressant de voir ce que Luis Rojas, le fils de Felipe Alou, fera à son année recrue comme gérant dans le baseball majeur. On verras’il possède le même flair que son paternel. Chose certaine, il aura la pression de gagner rapidement.

Photo d'archives, AFP

MARLINS DE MIAMI

Directeur général : Michael Hill | Gérant : Don Mattingly | Fiche en 2019 : 57-105 | Rang : 5e

Acquisitions importantes : Jonathan Villar (deuxième-but), Matt Kemp (voltigeur), Yimi Garcia (lanceur), Francisco Cervelli (receveur)

Départs significatifs : Martin Prado (deuxième-but), Starlin Castro (deuxième-but)

Analyse : Les Marlins vivront une longue, très longue saison en 2020. L’an dernier, ils ont jeté les bases d’une reconstruction qui ne se matérialisera pas avant plusieurs années. Pour le moment, leurs matchs sont très pénibles à regarder. Ce qui est inquiétant, c’est qu’il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel dans le vestiaire des Marlins. Du moins à court terme. Certes, ils ont quelques espoirs comme le lanceur Sandy Alcantara, mais il n’a pas encore atteint son plein potentiel. Pour le reste, il y a des points d’interrogation à plusieurs positions. Ils vont tenter de sauver les meubles.

Photo d'archives, AFP

Coup d’œil sur les équipes de la section CENTRALE

CARDINALS DE ST. LOUIS

Directeur général : Mike Girsch | Gérant : Mike Shildt | Fiche en 2019 : 91-71 | Rang : 1er (champions de division)

Acquisitions importantes : Kwang-Hyun Kim (lanceur)

Départs significatifs : Adolis Garcia (voltigeur), Michael Wacha (lanceur), Marcell Ozuna (voltigeur)

Analyse : L’an dernier, les Cards ont connu leur meilleure campagne depuis 2015 avant de se faire balayer par Washington en séries éliminatoires. Cette saison, ils voudront bâtir sur cette fondation intéressante qui est basée sur de solides partants et une bonne défensive. Ils peuvent compter sur les lanceurs Jack Flaherty et Dakota Hudson comme pierres angulaires au monticule. Au bâton, ils compteront sur Paul Goldschmidt, qui vient de signer une prolongation de contrat de 4 ans et 130 millions $ durant la saison morte. Pour le reste, les Cards fabriqueront des points avec leur combativité sur les sentiers, selon la philosophie implantée par le gérant Mike Shildt. Ce n’est pas spectaculaire, mais ça permettra à la formation du Missouri de gagner des matchs serrés et d’avoir une chance de remporter un deuxième championnat de section de suite.

Photo d'archives, AFP

BREWERS DE MILWAUKEE

Directeur général : David Stearns | Gérant : Craig Counsell | Fiche en 2019 : 89-73 | Rang : 2e (meilleurs deuxièmes)

Acquisitions importantes : Brett Anderson (lanceur), Avisail Garcia (voltigeur), Justin Smoak (premier-but), Omar Narvaez (receveur)

Départs significatifs : Travis Shaw (premier-but), Mike Moustakas (deuxième-but), Gio Gonzalez (lanceur), Zach Davies (lanceur), Yasmani Grandal (receveur)

Analyse : Après avoir pris part au match suicide contre toute attente, les Brewers ont effectué un virage à 180 degrés depuis la fin de la saison. Plus de la moitié de leur formation a été sacrifiée pour des raisons budgétaires. Ils ont été en mesure de boucher les trous avec quelques embauches de joueurs de seconde main. La bonne nouvelle, c’est qu’ils pourront compter sur le retour de l’excellent Christian Yelich. Il pourra compter sur l’appui de quelques coéquipiers pour produire des points. Cependant, au monticule, ça pourrait être compliqué tant dans la rotation des partants que dans l’enclos de relève. Si les lanceurs livrent la marchandise, les Brewers seront encore dans la lutte pour le titre de la section Centrale avec

les Cards.

Photo d'archives, AFP

CUBS DE CHICAGO

Directeur général : Jed Hoyer | Gérant : David Ross | Fiche en 2019 : 84-78 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Dan Winkler (lanceur)

Départs significatifs : Nicholas Castellanos (voltigeur), Cole Hamels (lanceur)

Analyse : Après une fin de saison en dents de scie, ce fut la fin du gérant Joe Maddon. David Ross, un acteur important de la conquête de la Série mondiale en 2016, est maintenant aux commandes. Il hérite d’une formation avec un bon noyau de joueurs avec les Anthony Rizzo, Kris Bryant, Javier Baez et Willson Contreras. L’attaque ne devrait pas être un problème dans ce coin de la Ville des vents. Si la rotation des partants est en mesure de faire le travail, l’enclos de relève pourrait causer des ennuis aux Cubs en fin de match. Le releveur numéro 1 Craig Kimbrel est de retour après avoir connu une fin de saison 2019 très difficile. S’il n’est pas dans de bonnes dispositions, les Cubs pourraient être écartés de la course rapidement au cours de la saison.

Photo d'archives, AFP

REDS DE CINCINNATI

Directeur général : Nick Krall | Gérant : David Bell | Fiche en 2019 : 75-87 | Rang : 4e

Acquisitions importantes: Nicholas Castellanos (voltigeur), Mike Moustakas (deuxième-but), Shogo Akiyama (voltigeur), Wade Miley (lanceur)

Départs significatifs : Jose Peraza (arrêt-court), Kevin Gausman (lanceur), Jose Iglesias (arrêt-court)

Analyse : Les Reds n’ont pas été en mesure d’être compétitifs avec les autres équipes de la section Centrale au cours des dernières années. Cette saison, avec leurs nouvelles acquisitions, ils aimeraient bien atteindre la barre de ,500. Ils fondent beaucoup d’espoirs avec l’arrivée de Mike Moustakas. L’ancien des Brewers de Milwaukee et des Royals de Kansas City a produit partout où il est passé. En plus, il a la réputation d’être un meneur et d’avoir l’attitude d’un gagnant. Son profil cadrait très bien avec ce que les Reds recherchaient depuis un certain temps. La formation de l’Ohio se croise également les doigts pour revoir le Joey Votto des beaux jours. Ce n’est pas garanti. Sur la butte, les Reds ont un groupe très solide. Leurs partants et leurs releveurs auront un mot à dire dans leurs succès.

Photo d'archives, AFP

PIRATES DE PITTSBURGH

Directeur-général : Ben Cherington | Gérant : Derek Shelton | Fiche en 2019 : 69-93 | Rang : 5e

Acquisitions importantes : Luke Maile (receveur),Guillermo Heredia (voltigeur), JT Riddle (voltigeur)

Départs significatifs : Starling Marte (voltigeur), Elias Diaz (receveur), Francisco Liriano (lanceur)

Analyse : Au cours des dernières années, les Pirates ont été capables de surprendre malgré un budget très restreint. Au cours des derniers mois, ils ont fait maison nette en congédiant leur entraîneur-chef, leur directeur général, le président et plusieurs autres aux opérations baseball. Un ménage de grande envergure comme on en voit peu dans l’ère moderne du sport. Ben Cherington, un anciendirecteur général des Red Sox de Boston, a carte blanche pour reconstruire l’équipe de A à Z. Son premier geste important a été d’échanger Starling Marte aux Diamondbacks de l’Arizona. Cela indique que ce sera une longue saison malgré la présence de Josh Bell. Il ne faudrait pas se surprendre qu’ils encaissent 100 défaites en 2020.

Photo d'archives, AFP

Coup d’œil sur les équipes de la section OUEST

DODGERS DE LOS ANGELES

Président/Directeur général : Andrew Friedman | Gérant : Dave Roberts | Fiche en 2019 : 106-56 | Rang : 1er (champions de division et meilleure fiche de la Nationale)

Acquisitions importantes : David Price (lanceur), Mookie Betts (voltigeur)

Départs significatifs : Rich Hill (lanceur), Hyun-Jin Ryu (lanceur), Yimi Garcia (lanceur), Joc Pederson (voltigeur)

Analyse : Les Dodgers avaient déjà une excellente formation avant les acquisitions de Mookie Betts et de David Price. Depuis leur arrivée, ils sont les favoris pour tout rafler. Tout ça, c’est sur papier. Voyons si ça se concrétisera sur le terrain. Ils ont deux saisons de 100 victoires et plus au cours des trois dernières années. Résultat des courses ? Pas de titre de la Série mondiale. Est-ce que l’édition 2020 sera en mesure de mettre la main sur les grands honneurs pour la première fois depuis 1988 ? C’est la question que tout le monde se pose. Encore une fois, ils n’ont pas beaucoup de points faibles. Au bâton, Justin Turner et Cody Bellinger seront les moteurs du cœur offensif et ils sont bien encadrés avec la présence des Corey Seager, Gavin Lux et Betts. Au monticule, ils sont encore bien nantis avec Clayton Kershaw comme chef de file. Tout est en place pour une autre belle saison.

Photo d'archives, AFP

DIAMONDBACKS DE L’ARIZONA

Directeur général : Mike Hazen | Gérant : Torey Lovullo | Fiche en 2019 : 85-77 | Rang : 2e

Acquisitions importantes : Madison Bumgarner (lanceur), Kole Calhoun (voltigeur), Stephen Vogt (receveur), Junior Guerra (voltigeur), Starling Marte (voltigeur)

Départs significatifs : Alex Avila (receveur), Wilmer Flores (deuxième-but), Adam Jones (voltigeur)

Analyse : Avec la présence des Dodgers dans leur division, les Diamondbacks ont peu de chance de finir au premier rang. Par contre, avec leurs nombreuses acquisitions des derniers mois, ils peuvent se permettre de penser au titre de « meilleurs deuxièmes ». Ils peuvent le faire avec l’arrivée d’un lanceur comme Madison Bumgarner, qui cherche à relancer sa carrière après avoir connu des ennuis à ses trois dernières campagnes à San Francisco. Ils ont des joueurs d’avant-champ capables de faire le travail. Au champ extérieur, ils sont allés chercher Starling Marte quelques jours avant le début du camp d’entraînement. On peut se demander si ça sera suffisant pour se tailler une place en séries.

Photo d'archives, AFP

PADRES DE SAN DIEGO

Directeur général : A.J. Preller | Gérant : Jayce Tingler | Fiche en 2019 : 70-92 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Zach Davies (lanceur), Trent Grisham (voltigeur), Tommy Pham (voltigeur), Drew Pomeranz (releveur), Jurickson Profar (deuxième-but)

Départs significatifs : Eric Lauer (lanceur), Luis Urias (arrêt-court), Hunter Renfroe (voltigeur), Craig Stammen (releveur)

Analyse : Malgré un joueur d’impact comme Manny Machado, les Padres n’ont pas été en mesure d’avoir une meilleure saison que la précédente. Ils ont tenté d’apporter de l’aide à Machado avec les acquisitions de Jurickson Profar et du voltigeur Tommy Pham. Toutefois, les lanceurs devront trouver une façon de limiter les dégâts. Zach Davies pourrait solidifier le milieu de la rotation. Encore, l’enclos de relève représente plusieurs points d’interrogation. Ils auront une meilleure saison qu’en 2019, mais ils ne sont pas dans la même ligue que les Dodgers et les Diamondbacks.

Photo d'archives, AFP

ROCKIES DU COLORADO

Directeur général : Jeff Bridich | Gérant : Bud Black | Fiche en 2019 : 71-91 | Rang : 4e

Acquisitions importantes : Tyler Kinley (lanceur)

Départs significatifs : Tyler Anderson (lanceur), Pat Valaika (troisième-but).

Analyse : Les Rockies tenteront de rebondir après une saison très décevante. La bonne nouvelle, c’est que leur noyau de joueurs arrive à maturité. Ça passe ou ça casse pour eux. Malgré plusieurs rumeurs de transaction, ils ont résisté à la tentation d’échanger leur joueur étoile Nolan Arenado. Celui-ci sera encore le point de mire de cette attaque qui comprend aussi les Troy Story, Ryan McMahon et Daniel Murphy. Au monticule, le retour en santé de Kyle Freeland va leur permettre d’avoir un bon trio de partants avec Jon Gray et German Marquez. En relève, le vétéran Wade Davis sera à nouveau le releveur numéro un et il tentera de faire oublier sa deuxième moitié de saison 2019.

Photo d'archives, AFP

GIANTS DE SAN FRANCISCO

VP opérations baseball : Farhan Zaidi | Gérant : Gabe Kapler | Fiche en 2019 : 77-85 | Rang : 3e

Acquisitions importantes : Kevin Gausman (lanceur), Zach Cozart (troisième-but)

Départs significatifs : Madison Bumgarner (lanceur), Stephen Vogt (receveur),Will Smith (releveur)

Analyse : L’an dernier, les Giants ont connu leur meilleure saison depuis 2016. En 2020, ça pourrait être plus pénible. Les dirigeants tentent de se donner du temps pour permettre à leur relève de se développer et d’arriver à San Francisco. C’est un travail de longue haleine. En attendant, les vétérans Buster Posey et Evan Longoria tiendront le coup comme ils le peuvent. Le nouveau gérant Gabe Kapler va sûrement avoir des cheveux blancs avec ses partants qui forment un groupe très ordinaire. La relève n’est guère mieux. On ne parle pas de reconstruction, mais c’est tout comme.