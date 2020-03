Les libéraux de l’Ontario se choisissent un chef

MISSISSAUGA, Ontario – Chassés du pouvoir en 2018 par les conservateurs de Doug Ford, les libéraux ontariens vont couronner samedi celle ou celui qui va succéder à Kathleen Wynne.

Les délégués du Parti libéral de l’Ontario doivent choisir samedi la personne qui dirigera leur formation politique. Plus de 2700 délégués peuvent voter lors du congrès qui se déroule pour l'occasion au Centre international de Mississauga, en banlieue de Toronto.

Au total, six candidats sont en lice: Michael Coteau, Kate Graham, Brenda Hollingsworth, Mitzie Hunter, Alvin Tedjo et Steven Del Duca. Plusieurs observateurs voient ce dernier comme le principal favori de la course.

Élu à l'Assemblée législative de l'Ontario lors de l'élection partielle du jeudi 6 septembre 2012, Steven Del Duca a été ministre des Transports et ministre du Développement économique et de la Croissance. Il est député de la circonscription de Vaughan.

«Je crois que la combinaison de mes compétences, de mon expérience et de mon éthique de travail m'a très bien positionné pour mener cette reconstruction», a-t-il confié en entrevue avec Global News.

«Je pense que les Ontariens comprendront très clairement que nous sommes prêts pour le combat à venir, car nous savons à quel point les enjeux sont importants», a-t-il ajouté.

L’insatisfaction de la population à l'égard de Kathleen Wynne et un besoin de changement ont plombé la formation politique lors de la campagne électorale de 2018.

Remportant 76 des 124 sièges en jeu, Doug Ford, le frère de l'ancien maire de Toronto Rob Ford, a été élu à la tête de l'Ontario. Les libéraux étaient au pouvoir depuis près de 15 ans et Kathleen Wynne depuis 2013.