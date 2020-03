L’Université Laval ne fait pas le poids face aux Huskies

OTTAWA | Le Rouge et Or de l’Université Laval n’a pas fait le poids face aux Huskies de la Saskatchewan qui méritent pleinement leur titre de favorites du championnat canadien de basketball féminin.

Dans une demi-finale dont l’issue n’a jamais été incertaine, le Rouge et Or s’est incliné par la marque de 76-57 devant les puissantes championnes de l’Ouest qui atteignent la rencontre ultime pour la quatrième fois de leur histoire.

Laval affrontera maintenant dans le match pour le bronze dimanche midi les Panthers de UPEI qui ont perdu au pointage de 69-55 face aux Badgers de Brock.

« On n’a pas à avoir honte d’avoir perdu contre une superbe équipe qui va remporter la finale par un bon écart, a déclaré l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. En fin de match lors d’un arrêt de jeu en raison d’une blessure, j’en ai profité pour dire aux filles de lever la tête. On a perdu contre la meilleure équipe au pays et on a la chance de remporter le bronze. Ce n’est pas fini, et on veut terminer en beauté. J’étais conscient qu’on affrontait une excellente équipe et qu’on pouvait perdre par un tel écart, mais je croyais aussi qu’on pouvait les battre aussi par un point une ou deux fois sur 10. On avait besoin d’un match parfait. »

Après avoir rétréci l’écart à 46-35 au milieu du 3e quart, le Rouge et Or a raté un tir, et les Huskies ont répliqué avec deux paniers de trois points pour couper court à tout espoir de remontée. Les Huskies ont conclu avec un taux de réussite de 50 % derrière l’arc et de 37,9 % du plancher.

« Il fallait réduire l’écart à dix points pour croire à nos chances de revenir, a indiqué Giroux. Après avoir raté notre tir, l’écart est passé de 11 à 17 points en 22 secondes. Au 1er quart même si on tirait de l’arrière 14-6, j’ai aimé notre jeu en défensive, mais nous avons commis quelques revirements en offensive qui ont fait mal. »

Caron-Goudreau malade

Avant même de sauter sur le terrain, le Rouge et Or a reçu une tuile sur la tête. Joueuse défensive par excellence au pays au cours des deux dernières années, Khaléann Caron-Goudreau souffre d’une gastro-entérite depuis vendredi soir.

« Khaléann a été très malade, a confirmé Giroux. Elle a été aux toilettes pendant notre réunion d’équipe et avant le match. Elle n’a pas mangé depuis vendredi soir. Elle a tout donné dans les circonstances, et je suis fier de son effort. On espère qu’elle puisse s’hydrater et manger un peu avant le match pour la médaille de bronze. Ce n’est pas une excuse, mais on n’avait pas de présence à l’intérieur. »

Joueuse du match pour le Rouge et Or avec une récolte de 17 points, Carrie-Ann Auger a salué la performance de ses adversaires. « Nos pourcentages n’étaient pas là, mais on a affronté une foutue de bonne équipe, a résumé la garde de 3e année. Toutes leurs filles étaient capables de tirer de la ligne de trois points. C’est malade. J’ai commis quelques revirements qui ont fait mal. Malgré l’écart, les filles sont demeurées positives et ont continué de travailler. »

Le bronze dans la mire

Guillaume Giroux estime que ses protégées sauront oublier la déception de la défaite en demi-finale et reviendront en force dans l’espoir de remporter la médaille de bronze, dimanche midi, face aux Panthers de UPEI.

« Je ne pense pas avoir un gros travail de motivation à faire avant le match pour le bronze, a mentionné l’entraîneur-chef du Rouge et Or, dont l’équipe sera à la recherche d’une troisième médaille en quatre ans au championnat canadien, après celles d’argent de 2017 et de 2019. Les filles sont conscientes que les Huskies étaient largement favorites. »

Carrie-Ann Auger abonde dans le même sens. « Pourquoi ne pas terminer en 3e place plutôt qu’en 4e ? a souligné la garde qui disputera son dernier match en carrière. C’est plate de perdre, mais on a une médaille à aller chercher. On s’est battues jusqu’à la fin et nous sommes restées positives. On ne pouvait pas faire plus que ça. »

Le Rouge et Or ne se lancera pas dans l’inconnu puisqu’il a déjà croisé le fer avec son adversaire, le 17 octobre au PEPS, dans un match présaison. Laval l’avait emporté au pointage de 61-49. Dans cette victoire, Maude Archambault avait brillé avec 19 points.

« On avait gagné, mais cela n’avait pas été évident, a souligné Auger. Elles jouent un style qui ressemble aux équipes du RSEQ. »

Bonnes joueuses

Les Panthers misent sur la garde étoile Jenna Mae Ellsworth, qui a été choisie joueuse par excellence au pays. « Elles ont deux très bonnes gardes et leurs grandes filles sont très efficaces, a mentionné Giroux. Il n’y aura rien de facile, mais c’est un match qu’on peut gagner. Ça va dépendre laquelle des deux équipes sera la plus heureuse de jouer le match pour le bronze. »

Le Rouge et Or visera la 6e médaille de son histoire au championnat canadien. L’argent était au rendez-vous en 2002, 2017 et 2019 et le bronze en 2003 et 2005. Le Rouge et Or a aussi perdu le match pour le bronze en 2008 face aux Marauders de McMaster.

Le Rouge et Or et les Panthers se sont affrontés à une seule reprise au championnat canadien. Laval s’était incliné au pointage de 66-62 dans la ronde de consolation en 1987.