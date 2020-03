Maison de campagne et écurie F1

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Le fondateur de WeWork met à vendre un triplex pour 37,5 millions $ US

Photo d'archives, AFP

L’homme d’affaires israélo-américain Adam Neumann, cofondateur et ex-PDG de la firme de location de bureaux WeWork, a mis à vendre un triplex décrit comme élégant à New York pour 37,5 millions $ US. Neumann, âgé de 41 ans, a quitté la direction de WeWork à l’automne 2019, après que des articles eurent révélé des allégations de comportement erratique. La Caisse de dépôt et placement du Québec, le bas de laine des Québécois, a misé 1 milliard $ US en mai dans un partenariat stratégique avec WeWork. En septembre, Le Journal avait révélé que le PDG de la Caisse, Michael Sabia, avait placé le conseil d’administration de la Caisse « devant un fait accompli » pour cet investissement.

L’épouse de Philippe Couillard vend à Québec

Suzanne Pilote, l’épouse de l’ancien premier ministre du Québec Philippe Couillard, a vendu pour un peu plus de 100 000 $ un condo dans le Vieux-Québec. Ce sont deux sœurs représentées par leur mère, Johanne Pilote, qui achètent. Le condo est situé dans « un édifice à caractère architectural typiquement authentique au style historique qui fait la beauté du quartier », selon la fiche d’un courtier.

Gilbert Rozon et ses sœurs vendent leur maison de La Malbaie

Photo tirées du site suttonquebec.com

Photo tirées du site suttonquebec.com

Photo tirées du site suttonquebec.com

Le magnat déchu de l’humour Gilbert Rozon et ses sœurs ont finalement réussi à vendre leur maison de La Malbaie, dans Charlevoix, mais pour une fraction du prix demandé au départ. La propriété, mise en vente en 2017 à 2 millions $, a trouvé preneur pour 550 000 $. L’acheteur est un retraité de Lévis, en banlieue de Québec. Construite en 1914, elle compte 33 pièces, dont 12 chambres et sept salles de bains. Elle est dotée d’une salle de réception et d’un salon avec vue panoramique. Elle jouit d’un terrain de plus de 21 000 mètres carrés. Selon une description d’un courtier il y a deux ans, elle avait été « utilisée depuis 10 ans pour la réception et l’hébergement de politiciens, d’artistes et de sportifs ». La famille Rozon avait fait l’acquisition de la maison en 2005 pour 950 000 $. C’est le cochef de la direction de Power Corporation, André Desmarais, qui lui avait vendu la propriété. Gilbert Rozon doit subir un procès pour viol et attentat à la pudeur à partir du 8 juin pour des faits allégués qui remontent à 1980.

Un oligarque russe en conflit avec Lawrence Stroll et un groupe d’amis

Photo courtoisie

Un oligarque russe dont l’entreprise contrôle 20 % de la production mondiale de la potasse est engagé dans un bras de fer judiciaire avec un groupe de milliardaires mené par Lawrence Stroll et plusieurs de ses amis, dont André Desmarais. Uralkali, une entreprise de Dimitry Mazepin, s’est adressée aux tribunaux américains cet automne pour forcer le groupe de Stroll à produire certains documents relativement à l’achat de l’écurie Force India 2018 (pour 101,5 M d’euros - 153 M$). Elle estime que son offre était bien meilleure et qu’elle a été ignorée injustement. Tout comme Stroll, Mazepin a un fils, Nikita, qu’il rêve de voir courir en Formule 1.