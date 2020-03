Nouvelles dates pour Les 24h du Lac

Habituellement tenues au mois d’août, Les 24 heures du Lac Archibald seront présentées, à l’occasion de leur 15e édition, les 18 et 19 juillet 2020.

De plus, pour la toute première fois, une soirée bénéfice casino se tiendra le samedi 14 mars à la salle de bal Entourage-sur-le-Lac, à Lac-Beauport. Depuis 2006, Les 24 heures du Lac Archibald ont amassé plus d’un million de dollars répartis entre quatre organismes : la Fondation Rêves d’enfants, la Fondation québécoise du cancer, Cité-Joie et Rotary Québec-Charlesbourg. Renseignements : https://www.24heuresdulac.com/.

Une soirée record

Photo courtoisie

Laissez-moi revenir, le temps d’une photo, sur la soirée-bénéfice avant-première du 39e Salon international de l’auto de Québec (SIAQ) tenue lundi soir au Pavillon de la jeunesse (Silverwax) d’ExpoCité. Cette soirée a fracassé tous les records tant par le nombre de participants que par la somme remise à la Fondation Mobilis. Sur la photo, le Cercle des gouverneurs de la Fondation Mobilis avec un chèque record de 160 000 $. On peut y voir de gauche à droite : Guy Dion, de Fasken ; Julie-Anne Vien, de National ; Marie-Ève Tanguay, de CIBC Wood Gundy pour l’équipe Roy Tanguay ; Nathalie Langevin, de TVA Québec et du Journal de Québec ; Isabelle Blackburn, iA Groupe financier, présidente du Cercle ; Eric Dorval, président du 39e SIAQ ; Guy Barbeau, WBL services automobiles ; Charles Drouin, directeur général du SIAQ ; Mario Bédard, de Mallette ; Sylvie Gagnon, de la Banque Scotia ; François Matte, du Groupe Perspective ; Martin Roy, de CIBC Wood Gundy pour l’équipe Roy Tanguay, et Jacques Maheux, de CAA-Québec. Absents sur la photo : Louis Deschênes, de Gilbert, Deschênes et associés, et Yves Watier, de La Capitale.

Bravo Pauline !

Photo courtoisie

Le Groupe Sports-Inter Plus de Québec, spécialisé en équipements sportifs institutionnels et vêtements sportifs, a souligné récemment les 35 ans de loyaux services de sa directrice générale, Pauline Guimond. Fondé en 1984, et sous la tutelle de Pauline depuis, le Groupe Sports-Inter Plus est devenu la référence no 1 dans la distribution d’équipements sportifs institutionnels au Canada. Plusieurs partenariats développés au fil des ans ont permis à l’entreprise de se positionner comme collaborateur « privilégié » auprès de plusieurs organismes sportifs à travers le pays. Bravo ma chère Pauline !

Albatros Lévis a 30 ans

Photo courtoisie

Louis-Marie Bissonnette, président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Chaudière, a accepté la présidence d’honneur de la soirée qui soulignera le 30e anniversaire d’Albatros Lévis, en plus de reconnaître la contribution remarquable de ses bénévoles accompagnateurs et de ses partenaires, le samedi 14 mars, à L’Anglicane de Lévis. Cet événement se voudra également l’occasion d’honorer des pionnières de la première heure qui ont travaillé avec cœur et passion pour ériger les fondations d’Albatros Lévis qui, depuis 30 ans dans le secteur Charny de Lévis, accompagne des gens de Lévis qui sont gravement malades et en fin de vie afin de leur apporter du soutien et de leur permettre de vivre pleinement cette période de vie si précieuse. https://albatroslevis.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Ashton Leblond (photo), président fondateur des restaurants Ashton de la région de Québec, 72 ans... Saskia Thuot, animatrice télé, native de Québec, 47 ans... Sébastien Izambard, chanteur français membre du quatuor Il Divo, 47 ans... Maxim Roy, comédienne et actrice québécoise, 48 ans... Denis Boucher, lanceur, avec les Expos en 1993 et 1994, 52 ans... Yvan Lendl, légende du tennis, 60 ans... Bryan Cranston, acteur américain (Walter White, dans la série Breaking Bad), 64 ans... Bernard Voyer, explorateur et conférencier québécois, 67 ans... Raymond Bouchard, comédien et acteur québécois, 75 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 7 mars 2019. Patrick Lane (photo), 79 ans, poète et critique canadien... 2017. Yukinori Miyabe, 48 ans, médaillée de bronze au 1000 mètres masculin de patinage de vitesse aux JO d’hiver d’Albertville en 1992... 2016. Jean-Bernard Raimond, 90 ans, diplomate et homme politique français, ministre des Affaires étrangères (1986-1988)... 2015. Jacques Cressard, 79 ans, homme politique français... 2013. Peter Banks, 65 ans, guitariste anglais, ancien membre fondateur de Yes... 2013. Claude King, 90 ans, chanteur de musique country... 2012. Pierre Tornade, 82 ans, acteur français... 2004. Mimi d’Estée, 96 ans, comédienne, actrice et courriériste... 2000. Pee Wee King, 86 ans, instrumentiste et compositeur country... 1999. Stanley Kubrick, 70 ans, réalisateur américain... 1991. Cool Papa Bell, 87 ans, joueur de baseball professionnel.