«On connait très peu ce virus-là», dit une microbiologiste

MONTRÉAL – Il est difficile de prévoir la trajectoire du COVID-19, le nouveau coronavirus, estime la docteure Cécile Tremblay, qui est microbiologiste infectiologue.

«On connait très peu ce virus-là, car il vient de s’implanter dans l’espèce humaine, alors c’est difficile de prédire», a-t-elle dit samedi, en entrevue à LCN.

À ce stade, elle conseille tout de même de se préparer, que ce soit au niveau personnel ou sociétal. «Si ça n’arrive pas, tant mieux!», a-t-elle indiqué.

La microbiologiste croit que le Canada, avec une cinquantaine de cas confirmés, prend la situation au sérieux.

Sécurité dans les aéroports

Plusieurs voyageurs se sont inquiétés dans les derniers jours du manque de dépistage à l’Aéroport international Montréal-Trudeau, où les voyageurs présentant des symptômes s’apparentant à ceux du coronavirus ne sont pas testés.

Toutefois, la docteure Tremblay n’y voit pas de problème.

«Dans certains aéroports, on prend la température des gens, mais c’est une mesure qui est plus ou moins efficace. Quelqu’un pourrait bien avoir le coronavirus et ne pas faire de température du tout. Ça crée un faux sentiment de sécurité», a avancé l’experte.

«Il faut comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas», a-t-elle ajouté.

L’autodéclaration du coronavirus s’est avérée à ce jour suffisante, selon elle. «Les Québécois affectés se sont tous montrés très responsables par rapport à la prise en charge de leur situation. Ça a permis d’éviter des cas qui se transmettent dans la communauté.»

Elle y va d’un conseil pour terminer l’entrevue. «Il ne faut surtout pas se présenter à l’urgence de l’hôpital pour une petite toux et de la fièvre. Ça serait la pire situation pour engorger les urgences et ne pas être capable de traiter efficacement les cas de coronavirus qui se présenteraient.»