Oui, le Purell peut être efficace contre le virus

Débusquer les fausses nouvelles, vérifier les déclarations des politiciens, trouver les vrais chiffres : les recherchistes de notre Bureau d’enquête, basées à Montréal, Québec et Ottawa, se spécialisent dans l’art de rétablir les faits. Chaque samedi, elles vous présentent leurs trouvailles pour vous permettre d’y voir plus clair dans l’actualité de la semaine.

L'ÉNONCÉ

Lundi, l’ex-ministre de la Santé Gaétan Barrette a remis en question l’efficacité du désinfectant pour les mains pour prévenir la transmission du COVID-19. « Ça revient aux précautions de base : se laver les mains. Le Purell, ça marche pas avec le coronavirus. Il faut que les gens sachent ça. C’est un virus très résistant à l’alcool [...]. Cet alcool-là tue difficilement le virus Corona. »

LES FAITS

C’est vrai que le geste de prévention le plus efficace contre la transmission du coronavirus est le lavage des mains avec de l’eau et du savon.

Toutefois, si ce n’est pas possible, l’usage d’un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % d’alcool est recommandé par plusieurs sources officielles comme l’Agence de santé publique du Canada, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

La plupart des désinfectants pour les mains, comme le Purell, ont un contenu d’au moins 60 % d’alcool, mais il vaut mieux s’en assurer en consultant les étiquettes ou le site web du fabricant.