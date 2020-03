Ski-doo: encore des innovations

Fidèle à son habitude, Le Journal vous présente les principales nouveautés chez les quatre fabricants de motoneiges pour leurs modèles 2021, à la suite de la présentation faite à West Yellowstone au Montana. Nous débutons aujourd’hui avec Ski-Doo.

Nouvelles suspensions, plateforme REV Gen 4 sur plus de modèles, nouveaux skis Pilot, ajout de modèles et arrivée d’un moteur 600 EFI, voilà quelques-unes des nouveautés chez le fabricant québécois BRP en 2021, avec sa marque connue mondialement Ski-Doo.

Le nouveau moteur Rotax 600 EFI, qui tire une bonne partie de sa composition du fameux 600R E-TEC, possède des dimensions plus compactes, ce qui permet son utilisation dans la plateforme REV Gen 4. Il utilise les mêmes carters, tuyères et papillons d’admission que le 600R. Les injecteurs de type E-TEC ne sont pas là, remplacés par les injecteurs de carburant à même la tuyère. Ce nouveau moteur n’est pas muni de soupapes d’échappement RAVE. Il développe une puissance de 85 chevaux. Il sera offert dans de nombreux modèles existants, de même que dans les nouvelles venues comme la Skandic Sport et le Backcountry Sport.

Ces deux nouveaux modèles viennent grossir les rangs de la gamme. La nouvelle Skandic Sport, équipée du nouveau moteur 600EFI, adopte maintenant le châssis REV Gen 4, tout en gardant sa célèbre suspension LTS à poteau à l’avant. À l’arrière, les ingénieurs de BRP ont choisi d’installer la SC-5U à charnière, qui devrait faire le travail de façon remarquable. À l’avant, elle possède des skis Pilot 7.4 et le tout est complété avec une chenille de 20X154 pouces avec des talons de 1,25 pouce.

De son côté, l’autre petite nouvelle, la Backcountry Sport, devient le membre de la famille que l’on pourrait qualifier d’économique, parmi ce segment d’hybrides. Elle est propulsée par le 600 EFI. Elle possède à l’avant la suspension RAS 3 et la cMotion à l’arrière. La chenille Cobra de 15X146, avec ses talons de 1,6 pouce, vous permettra de vous amuser rondement dans toutes les conditions. Les amortisseurs hydrauliques avec le Motion Control,viennent compléter le tableau. Son prix plus modique, à partir de 11 494 $, saura attirer bien des amateurs.

EXPÉDITION SWT

Dans la famille Expedition, le célèbre modèle SWT (Super Wide Track), reconnu comme l’un des meilleurs de sa catégorie, fait aussi le saut sur la plateforme REV Gen 4. Il possède toujours sa marque de commerce la plus importante, sa chenille de 24X154 pouces, avec des skis Pilot 7.4 et la transmission Easy Shift. Cette motoneige pourra toujours travailler dans la neige profonde et deviendra certainement plus maniable. Les ingénieurs ont aussi choisi de l’équiper de la technologie Silent pour sa chenille Cobra avec ses talons de 1,5 pouces. Il y aura donc réduction de la vibration et du bruit à l’utilisation. Également, on a ajouté le choix des moteurs 900 ACE Turbo et 600R E-ETEC, en plus du 900 ACE de base.

Le nouveau moteur 850 E-TEC Turbo sera désormais offert dans des modèles de montagnes comme les Summit et les Freeride en 2021.

Au niveau des skis, les ingénieurs ont décidé d’offrir deux nouveaux modèles de skis Pilot qui, selon eux, apporteront une meilleure adhésion à la neige. Ils ont expliqué avoir modifié les dimensions des quilles et des lisses, ce qui expliquerait ce changement. Dans les modèles équipés de la nouvelle suspension RAS X, on retrouvera le nouveau modèle de ski Pilot-X qui remplace le Pilot 5.7 ou le Pilot TX qui remplace le Pilot TS.

NOUVELLES SUSPENSIONS

Parmi les évolutions importantes dans le monde de Ski-Doo en 2021, il faut prendre le temps de jeter un coup d’œil sur les suspensions.

À l’avant, la RAS 3 devient la RAS X, une nouvelle configuration. Elle est offerte en deux versions, soit celle à bras de pivot dans les modèles X et le format double pivot dans la version X-RS. Le bras d’ancrage et les amortisseurs sont plus longs de 10 mm, ce qui augmente l’écart entre les skis de 19 mm et le mouvement de 12 m. Même si le débattement est supérieur, les ingénieurs ont bien pris soin de ne pas changer la hauteur de conduite. Pour les modèles X-RS, les amortisseurs à tige sont de 16 mm au lieu de 12 mm dans le cas de la X. On explique cela par un désir de les rendre plus durables.

La célèbre suspension rMotion, qui avait révolutionné le marché depuis neuf ans, devient en 2021 la rMotion X. Le niveau de confort incomparable en sentier avec la rMotion avait fait sa renommée. Toutefois, dans le but de la rendre encore plus performante, les gens de BRP ont décidé d’y aller de quelques modifications. Ils ont remonté la longueur du bras avant à 30 mm et rehaussé le point d’ancrage sur la glissière de 10 mm. Cette nouvelle configuration fait en sorte que le devant sera moins porté à se soulever lors des accélérations. Le bras arrière a aussi été rallongé, grâce au fait que cette nouvelle version de la rMotion X est offerte uniquement pour les motoneiges à chenille de 129 ou 137 pouces.