Un important gain des Hurricanes

Les Hurricanes de la Caroline et les Islanders se sont livré un duel serré samedi à New York, à l’image de la course aux séries dans l’Association de l’Est. Les «Canes» ont d’ailleurs profité de ce gain de 3 à 2 en prolongation pour s’approcher à deux points des Insulaires au classement.

Les Islanders comptent 79 points et se retrouvent parmi les équipes repêchées.

Vincent Trocheck a dénoué l’impasse à 1 min 36 s de la période supplémentaire. Le joueur de centre, qui a inscrit son premier but avec sa nouvelle équipe, a profité de la présence de Mathew Barzal au cachot pour déjouer le gardien Thomas Greiss. L’attaquant des Islanders avait pris une pénalité de quatre minutes pour bâton élevé vers la fin du temps réglementaire.

Justin Williams et Joel Edmundson ont été les deux autres patineurs des Hurricanes à trouver le fond du filet. Andrei Svechnikov a récolté deux mentions d’aide.

Le gardien Anton Forsberg a monté la garde pour les visiteurs, qui sont toujours amputés de leur duo régulier devant la cage. Le portier de 27 ans a enregistré une première victoire dans la grande ligue cette saison, bloquant 24 des 26 tirs dirigés vers lui.

Ryan Pulock et Josh Bailey ont été les seuls en mesure de tromper la vigilance de Forsberg.

Les Capitals distancent les Penguins

À Pittsburgh, Nic Dowd a marqué deux buts, dont un en infériorité numérique, pour aider les Capitals de Washington à vaincre les Penguins 5 à 2.

Cette victoire des Capitals a permis à la formation de Washington de conserver le premier rang de la section Métropolitaine. Alexander Ovechkin et ses coéquipiers, qui luttent férocement avec les Flyers de Philadelphie, ont distancé les Penguins au classement, eux qui se retrouvent maintenant cinq points derrière.

Si Ovechkin a été blanchi de la feuille de pointage, Dowd a porté un dur coup au club local en marquant en début de troisième période alors que les Penguins déployaient leur jeu de puissance. L’attaquant américain a conclu la rencontre avec trois points, lui qui a également amassé une mention d’aide sur un but de Richard Panik. Nicklas Backstrom et T.J. Oshie ont également touché la cible.

Sidney Crosby et Evgeni Malkin, ce dernier en supériorité numérique, ont chacun réussi à déjouer le gardien des Capitals Braden Holtby, qui a repoussé 26 des 28 rondelles dirigées vers lui dans ce match.

Saros a le numéro des Stars

Pour une deuxième fois en autant de matchs, Juuse Saros a blanchi les Stars, samedi, à Dallas. Les Predators de Nashville ont signé une courte victoire de 1 à 0 contre la formation du Texas.

Le portier de 24 ans a repoussé les 37 tirs dirigés vers lui pour récolter son quatrième blanchissage de la saison. Deux jours plus tôt, le Finlandais avait joué le même tour à la troupe de Rick Bowness dans une victoire de 2 à 0. C’est donc dire qu’il a bloqué les 70 tirs des Stars durant cette séquence.

Ryan Ellis a été l’unique marqueur de la rencontre. Le défenseur a profité d’une des deux occasions de son équipe en avantage numérique pour déjouer le gardien Ben Bishop. Ce dernier effectuait un retour au jeu, lui qui était à l’écart du jeu depuis le 27 février en raison d’une blessure au bas du corps. Il a arrêté 22 des 23 lancers envoyés dans sa direction.

Cette victoire permet aux Predators de s’emparer de la deuxième place attribuée aux équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest. Ils possèdent le même nombre de points que les Canucks de Vancouver et les Jets de Winnipeg.