Un placement Champion

Investissement Québec est un peu le cascadeur de la finance au Québec, mais il ne se casse pas la gueule à tout coup.

Certes, quand il y a trop de risques pour les banques, c’est vers Investissement Québec (IQ) que les entrepreneurs sont souvent dirigés.

Son boulot consiste justement à prendre plus de risques, à donner une chance à certains projets ayant du potentiel, mais pas de parachute à proposer aux investisseurs en cas d’ennui.

IQ est aussi mandaté par le gouvernement lorsqu’un projet présente un intérêt politique ou économique davantage qu’un intérêt financier.

Par exemple, lorsque Bombardier ne trouvait plus de partenaires privés pour injecter des fonds dans la C Series, le gouvernement y a investi via IQ.

L’objectif n’était pas de faire de l’argent mais de préserver des milliers d’emplois de haut niveau et tout un écosystème aérospatial qui est stratégique pour notre économie.

Préserver des emplois

Quand le gouvernement a accepté d’investir des centaines de millions pour permettre le démarrage du projet de cimenterie McInnis en Gaspésie, c’est d’abord parce que les emplois industriels payants se faisaient rares dans la région.

Plusieurs projets ne sont donc pas choisis pour leurs perspectives de rendement. Mais évidemment, l’idée n’est jamais de perdre de l’argent non plus.

Les employés d’Investissement Québec doivent prendre toutes les dispositions possibles pour protéger les fonds publics.

Dans certains dossiers, ils n’y sont pas arrivés. Le Journal a dressé une liste de « canards boiteux », ces projets dans lesquels le gouvernement a investi des sommes considérables dont on ne reverra probablement jamais la couleur.

Mais Investissement Québec connaît aussi des succès dont on parle moins.

En 2014, la faillite de la compagnie minière Cliffs Natural Resources a entraîné la fermeture de la mine du Lac Bloom, près de Fermont, et la mise à pied de plus de 500 personnes.

Succès

Deux ans plus tard, le gouvernement acceptait d’investir avec le seul repreneur qui désirait acheter les actifs de la mine pour relancer les activités.

Trois investissements d’IQ qui totalisent 45,4 millions $ ont été faits pour soutenir le projet de relance qui s’est concrétisé en 2018.

Le nouveau propriétaire, Champion Iron, a ensuite racheté les actions détenues par IQ pour une somme de 211 M$.

En plus d’avoir contribué à retrouver des centaines d’emplois, IQ a donc empoché un profit de plus de 165 M$ en seulement quelques mois, un rendement de 365 % !

AUTRES AIDES PUBLIQUES

14,1 millions $ | Coopérative forestière de La Matapédia

Afin de soutenir la relocalisation des activités de Bois CFM à Sainte-Florence, dans la région du Bas-Saint-Laurent

235 000 $ | SC3 Automation

Pour la mise en place d’une vitrine technologique en partenariat avec l’entreprise Chemin de fer Orford Express

DEMANDE D’AIDE

1,4 million $ | Bell Helicopter Textron

Demande d’une subvention pour un projet de démonstration technologique d’aéronef autonome de transport de capsule