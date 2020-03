Un thriller psychologique émouvant

Juste après la semaine de relâche, l’écrivain belge Armel Job nous offre un livre impossible à lâcher avec La disparue de l’île Monsin.

Ce n’est pas la première fois que dans l’un de ses romans, l’écrivain belge Armel Job orchestre la disparition d’un personnage. En 2009, dans Tu ne jugeras point, le grand disparu de l’histoire a été un petit garçon de 13 mois. En 2017, dans En son absence, c’est une timide adolescente de 15 ans qui s’est volatilisée dès les premières pages. Et là, rebelote. Avec un tout nouveau livre qui s’intitule La disparue de l’île Monsin, il n’est en effet pas bien difficile de deviner qu’à un moment ou un autre, une jeune femme va disparaître.

« J’aime bien ce sujet parce que c’est lorsque les gens sortent de notre présent qu’on commence à s’interroger vraiment sur eux, explique Armel Job, qui habite toujours dans les environs de Bastogne, en Belgique. Que sont-ils en train de vivre ? Comment se portent-ils ? Qui sont-ils ? Pourquoi ne sont-ils plus là ? Quels sont leurs sentiments ? Ce qui m’intéresse surtout, chaque fois que j’écris un roman, ce sont les émotions qu’il y a derrière l’histoire racontée. Pour moi, écrire un roman est donc une façon d’essayer de comprendre les êtres humains, de voir ce qui se passe dans leur vie et de livrer aux lecteurs des personnages qui sauront susciter une empathie, une compassion pour les autres. Tout mon travail, c’est ça ! »

Une fille sur le pont

Avant de voir apparaître la jeune femme qui va disparaître, il y a d’abord Jordan Nowak. Loueur, réparateur et accordeur de pianos, ce bon père de famille doit aller porter un piano à queue non loin de Liège. Une livraison qui l’obligera à passer la nuit dans un hôtel, et c’est en s’y rendant, le 25 janvier 2012 aux alentours de 23 heures, qu’il apercevra, sur le pont-barrage de l’île Monsin, une silhouette sur le point de se jeter dans la Meuse. Évidemment, pas question d’assister à la scène sans rien faire et quelques secondes plus tard, Jordan réussira à convaincre Éva Krauss, 32 ans, de monter à bord de son gros fourgon de transport.

Jusque-là, tout va bien. Sauf que jamais Éva ne remettra les pieds chez elle et dès le 6 février 2012, des images d’elle seront diffusées à la télévision dans l’espoir de la retrouver. Morte d’inquiétude, sa mère espère qu’il ne lui est rien arrivé de mal, qu’Éva n’a pas été victime d’un détraqué. Ce que l’inspecteur Lipsky tentera d’ailleurs assez vite de découvrir. Mais comme il débute dans le métier et qu’il n’a pas la moindre expérience sur le terrain, il ira tout de suite au plus simple : boucler Jordan Nowak !

« Je ne suis pas un spécialiste de la littérature policière, alors j’ai préféré créer un policier inexpérimenté pressé de trouver un coupable, précise Armel Job. Il va conduire son enquête sans émotion, parce qu’il s’imagine qu’avec la raison, on peut débrouiller toutes les affaires. Au fil des jours, il va cependant prendre conscience des erreurs commises et des dégâts collatéraux qui peuvent être causés en enquêtant avec un certain amateurisme. »

Entre fiction et réalité

C’est un fait divers sans aucun rapport avec Lipsky qui a inspiré à Armel Job les grandes lignes de ce thriller psychologique. « Il s’est produit en 2011 dans la région liégeoise et depuis ce moment-là, j’espérais utiliser discrètement les circonstances de cette tragédie pour écrire un roman dans lequel quelqu’un se poserait des questions sur le sens de la vie, souligne-t-il. J’ai longtemps cherché une histoire à accrocher à ce fait divers et il y a deux ou trois ans, j’ai essayé de l’écrire. Mais j’ai été submergé par l’émotion et je n’ai pas pu continuer. En attendant de pouvoir le faire, j’ai donc rédigé d’autres romans. »

Quid de ce fait divers ? Mieux vaut ne plus en parler afin de ne rien divulgâcher. Mieux vaut aussi ne surtout pas lire le résumé qui figure à l’endos du livre, parce qu’il en dit beaucoup trop. Non. Ce qu’il faut, c’est s’installer dans un bon fauteuil, ouvrir La disparue de l’île Monsin et se laisser emporter par la prose limpide d’Armel Job, même si elle ne va pas tarder à entraîner tous ses lecteurs dans les eaux troubles des remords.