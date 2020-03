Une famille réclame 120 000$ pour un accident de piscine

Une famille québécoise qui a vu ses vacances dans le sud gâchées après que le père eut été blessé dans la piscine du tout inclus a intenté une poursuite de 120 000 $ contre Sunwing, qui détient l’hôtel.

« La céramique de la piscine était détériorée, exposant ainsi des angles tranchants qui ont sectionné le tendon du genou droit [du père] », peut-on lire dans la poursuite civile intentée par la famille de Sébastien Bouchard, et rendue publique cette semaine au palais de justice de Montréal.

L’affaire remonte à février 2017, quand M. Bouchard, sa conjointe et leurs deux enfants ont acheté de Sunwing un forfait d’une semaine à Punta Cana, en République dominicaine.

Dès le premier jour, M. Bouchard s’est joint à une activité dans la piscine du Royalton Resort et Casino qui consistait en un parcours sur des coussins gonflables enduits de lubrifiants. En voulant sortir de l’eau, M. Bouchard dit avoir glissé et s’être blessé sur de la céramique tranchante.

« L’infirmier qui était présent a failli perdre conscience à la vue de la blessure et ne pouvait rien faire », est-il indiqué dans la poursuite civile.

Complications

M. Bouchard a dû être opéré, ce qui l’a forcé à rester alité « la majeure partie de la semaine ». Sa conjointe a dû faire des allers-retours entre l’hôtel et l’hôpital, tandis que son fils aîné a dû s’occuper du plus jeune. L’opération a ensuite entraîné des complications médicales, découvertes de retour au Québec.

En guise de compensation, la famille Bouchard dit s’être fait offrir par Sunwing des forfaits voyages, ce qu’elle a refusé. Elle réclame plutôt un montant de 120 000 $, qui inclut le coût du voyage et les pertes de salaire du père, entre autres.

« L’hôtel a démontré une négligence grave du maintien et de l’entretien de la piscine ; de plus, Sunwing est propriétaire de l’hôtel et a ainsi une obligation de garder sa propriété sécuritaire », peut-on lire dans le document de cour.

Comme l’affaire est devant les tribunaux, Sunwing a préféré ne pas commenter.