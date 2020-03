Week-end ensoleillé et redoux

La journée du samedi prendra des allures printanières avec du soleil et du redoux pratiquement partout dans la province.

Il y aura donc du beau soleil avec des températures allant de moins 9 à zéro degré Celsius.

Dans la grande région de Montréal, le temps sera ensoleillé avec des vents du nord de 20 km/h et un refroidissement éolien de moins 15 très tôt le matin.

Presque même topo à Québec avec du soleil et des températures clémentes de moins 2 degrés Celsius. La matinée sera quand même froide avec un ressenti de moins 17 degrés Celsius.

Pour les autres régions, de légers nuages à Gatineau, Rouyn-Noranda avec moins 2 degrés au thermomètre.

Du beau temps est également prévu à Sherbrooke et Rimouski avec des températures saisonnières.

À Saguenay, il y aura plus de nuages et moins 6 degrés, alors que le mercure sera encore plus bas avec mois 9 à Sept-Îles et Gaspé où soleil et nuages joueront à cache-cache.

Dimanche, il y a plus de nuages et moins d’éclaircies, annonçant ainsi les précipitations de début de semaine, mais avec des températures toujours clémentes.