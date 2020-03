Zadina s’approche d’un retour

L’attaquant des Red Wings de Detroit Filip Zadina a participé à son premier entraînement avec ses coéquipiers, samedi, depuis qu’il s’est brisé une cheville le 31 janvier, contre les Rangers de New York.

«Quand j’ai appris que j’allais pouvoir pratiquer avec l’équipe hier [vendredi], j’étais très content, a mentionné le principal intéressé sur le site des Red Wings après la pratique des siens. Je n’avais pas pu m’entraîner avec eux depuis longtemps. Maintenant je veux juste m’améliorer et devenir plus fort pour revenir dans la formation.»

Les Red Wings ne veulent toutefois pas que leur choix de première ronde (6e au total) en 2018 revienne au jeu trop rapidement et risque d’aggraver sa blessure. L’entraîneur-chef Jeff Blashill a confirmé que le Tchèque ne serait pas de retour dans sa formation, dimanche, contre le Lightning de Tampa Bay.

Depuis ses débuts professionnels, l’athlète de 20 ans a joué la majorité de ses matchs dans la Ligue américaine de hockey, avec les Griffins de Grand Rapids, où il a récolté 16 points en 21 matchs cette année. Il a aussi connu sa part de succès dans la Ligue nationale de hockey cette saison grâce à ses 15 points en 28 rencontres.

«J’ai commencé la dernière saison à Grand Rapids. J’ai monté pour neuf matchs afin de me montrer ce que j’avais besoin de faire, a ajouté Zadina. J’ai travaillé sur ces points durant l’été et maintenant, je sais que je peux faire partie de cette équipe. Toutefois, j’ai besoin de faire de mon mieux. Si je fais du mieux que je peux et que je joue le meilleur hockey de ma vie, je vais être heureux.»