Artic Cat: une série Blast pour les jeunes

Fidèle à son habitude, Le Journal vous présente les principales nouveautés chez les quatre fabricants de motoneiges pour leurs modèles 2021, à la suite de la présentation faite à West Yellowstone au Montana. Nous poursuivons aujourd’hui avec Artic Cat.

La rumeur circulait depuis un certain temps. Elle est maintenant confirmée. Arctic Cat a pensé aux adolescents et aux jeunes adultes en lançant en 2021 sa nouvelle gamme de motoneiges Blast.

L’arrivée de ces nouveaux modèles vient de placer ce fabricant dans une bonne position avec des motoneiges d’entrée de gamme. « Depuis trop longtemps, les fabricants se concentraient sur des motoneiges puissantes et perfectionnées, ce qui a fait exploser les prix. Les jeunes délaissaient le milieu, faute de capacités à payer le gros prix », affirme Denis Lavoie de Motoneiges.ca.

Avec la Blast, dont le prix de départ est de 8095 $ US, le fabricant de Thief River Falls au Minnesota peut maintenant courtiser les plus jeunes.

Dans la gamme, il y a trois modèles qui ont chacun une fonction spécifique soit le sentier, le hors sentier et le volet utilitaire. Tous les modèles sont construits sur le même châssis. Ils possèdent les mêmes composantes à plusieurs niveaux comme le moteur, le système d’entraînement et la suspension avant. Pour le moteur, on parle ici d’un nouveau monocylindre à deux temps, refroidi au liquide de 397cc avec une puissance de 65 chevaux. La compagnie le nomme le C-TEC2 4000. Il pèse moins de 50 livres (22,7 kilos). La puissance du moteur est transmise à la chenille par un ensemble de poulies CVTEC Motrice Trailbloc et menée Invance.

La M 4000 est, ce que l’on pourrait appeler, une mini motoneige de montagne. Pour la suspension arrière, les ingénieurs ont choisi la célèbre suspension Alpha One à rail unique qui offre 12 pouces de débattement. Elle est équipée d’une chenille Challenger de 15x146 pouces, avec des talons de deux pouces. Elle représente vraiment le modèle idéal pour les jeunes qui veulent se familiariser avec la conduite en neige profonde.

Ses deux sœurs

Conçue pour une utilisation en sentier, la ZR4000 est équipée à l’avant de skis ProCross-6 qui offrent un écart réglable de 37,5 à 38,5 pouces. La suspension arrière à glissière est assez standard avec deux amortisseurs et des ressorts de torsion. Elle offre un débattement de 10,7 pouces. La chenille est 14X121 pouces, avec des talons d’un pouce. Cette motoneige permettra aux jeunes de mettre de côté les motoneiges pour enfants afin de profiter d’un modèle mieux adapté à leurs besoins. Elle peut aussi servir à des adultes qui voudraient s’initier à la motoneige, sans se retrouver aux commandes d’un bolide intimidant.

Pour sa part, la LT4000 représente un compromis intéressant qui va répondre aux besoins des amateurs qui aiment le hors sentier et qui ont aussi besoin d’une motoneige pour se rendre au chalet ou encore travailler en forêt. Comme sur les autres modèles de Blast, à l’avant, on retrouve la suspension AMS alors qu’à l’arrière, elle est équipée de la XTRA-ACTION, celle-là même que l’on retrouve sur les autres motoneiges utilitaires d’Arctic Cat. La chenille est une Cobra de 15X146 pouces, avec des talons de 12,6 pouces. Elle va permettre à cette motoneige de bien performer dans presque toutes les conditions.

D’autres nouveautés

Dans sa gamme 2021, Arctic Cat offre aussi plusieurs autres nouveautés. Le système iACT a changé de nom pour devenir le système ATAC. Ce nouveau système vous permet toujours de changer indépendamment des ajustements de suspensions avant et arrière très rapidement, lors que vous êtes aux commandes et en mouvement. Vous pouvez garder les deux mains sur le guidon et procéder au changement. Il est possible d’ajuster les réglages distincts pour deux conducteurs sur la même motoneige.

On a aussi procédé à une mise à niveau du système TCL, le Torque Control Link, en remplaçant le bras rigide qui relie les poulies motrices, qui était en aluminium, par un bras en fibre de carbone. Cela a permis de retrancher 2,5 livres de poids. Ce système est offert dans les modèles ZR 6000, ZR 8000, Riot 8000 et les M 8000.

Arrivée dans la gamme la saison dernière, la Riot X a déjà subi une modification importante alors que les ingénieurs ont remplacé la suspension arrière Cross-Action pour la Alpha One à poutre unique, très efficace en neige profonde. La chenille est demeurée la même, une Power Claw de 146 pouces mais cette fois, elle est munie de talons de 2,6 pouces. Le modèle X est monté sur le châssis Avenger, le même que l’on retrouve sur les M 8000.

En terminant, mentionnons qu’Arctic Cat a décidé d’offrir aux motoneigistes qui choisiront un des modèles de la gamme, des ensembles d’accessoires personnalisés par modèle, à prix réduit. On a assemblé une sélection d’accessoires pour chaque modèle. Elle sera offerte à un prix avantageux.