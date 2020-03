Brent Burns met les bouchées doubles

Voyant ses Sharks de San Jose croupir au bas du classement et ses coéquipiers en défensive tomber les uns après les autres, Brent Burns pourrait avoir le moral dans les talons. Il apprécie toutefois cette occasion d’obtenir plus de temps de glace.

Déjà privés d’Erik Karlsson pour le reste de la saison, ils ont perdu Jacob Middleton et Mario Ferraro au cours de la dernière semaine. Résultat: Burns a été utilisé pendant 31 min 35 s dans une défaite de 2 à 1 en prolongation face aux Sénateurs d’Ottawa samedi, un nouveau sommet pour lui cette saison.

«Je me sens bien, je me sens très bien, a lancé Burns après la rencontre, selon le réseau NBC Sports. Je crois que nous sommes tous dans le même bateau. Nous nous entraînons tout l’été pour jouer toujours plus, alors c’est bon pour moi.»

«Je vais pouvoir manger plus ce soir», a ajouté Burns en souriant, ayant certainement en tête le deuxième duel d’une série de deux en autant de jours qui devait avoir lieu dimanche soir contre l’Avalanche du Colorado.

Un premier match

La liste grandissante des éclopés au sein de la brigade défensive donne évidemment des opportunités à d’autres joueurs. Ainsi, l’ancien du Canadien de Montréal Brendon Davidson a joué un troisième match avec l’équipe cette saison et Nikolai Knyzhov a disputé un tout premier match dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Jamais repêché, Knyzhov a signé un premier contrat dans la LNH au mois de juillet. Ayant disputé trois matchs avec le SKA de Saint-Pétersbourg la saison dernière dans la Ligue continentale de hockey (KHL), il a entamé l’actuelle campagne dans la Ligue américaine, avec le Barracuda de San Jose. L’arrière de 21 ans a totalisé un but et cinq points en 33 parties.

Samedi, l’entraîneur-chef Bob Boughner l’a utilisé pendant 11:48. Il a été blanchi de la feuille de pointage, bloqué un tir et écopé d’une pénalité mineure.

«Nous n’avons pas vraiment d’options avec Mario et [Middleton] blessés, a dit Boughner. Je crois que Knyzhov a joué un très bon match [samedi] pour nous à ses débuts dans la LNH.»