Budget provincial: la CSN demande des ressources pour éliminer les violences faites aux femmes

MONTRÉAL | La Confédération des syndicats nationaux (CSN) presse le gouvernement de poser des gestes à l’occasion de la présentation du budget pour éliminer les violences faites aux femmes.

«À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et à deux jours du budget, la CSN demande au gouvernement un plan d'action concret et du financement pour contrer les violences envers les femmes», a indiqué dimanche la CSN par communiqué.

«Les maisons d'hébergement ont encaissé de plein fouet les compressions des politiques d'austérité et leur pouvoir d'action est de plus en plus limité, a déclaré Véronique De Sève, vice-présidente de la CSN. Elles débordent et peinent à offrir tous les services pour lesquels elles sont sollicitées.»

En 2018-2019, quelque 14 997 demandes d'hébergement ont dû être refusées, a-t-elle ajouté.

La CSN demande des mesures structurantes et l'injection de sommes importantes «pour que les choses changent».

«À quelques jours du dépôt du budget, le gouvernement ne peut faire la sourde oreille. Il a le devoir d'entendre le cri à l'aide des femmes et de protéger leur vie et leur sécurité », a dit Mme De Sève.