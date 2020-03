Des Sags rétro coulent le Drakkar

Ce sont munis de leurs uniformes orange et vert des années 1978 jusqu’à 1983 que les joueurs des Saguenéens ont foulé la glace du Centre Georges-Vézina, dimanche soir. Assurément inspiré par les vedettes d’une autre époque, Artemi Kniazev a produit quatre points qui ont permis au Saguenéens de Chicoutimi de vaincre le Drakkar de Baie-Comeau au compte de 5 à 1.

Avec cette cinquième victoire consécutive, les Saguenéens ne semblent pas trop se préoccuper des six joueurs blessés, eux qui ont malgré tout remporté 10 de leurs 13 derniers matchs.

«C’est un match dans lequel ont a tout simplement continué de jouer de la façon dont ont le fait récemment. Nous avons eu plusieurs bonnes chances de marquer et le Drakkar n’en avait que quatre après deux périodes.[...] On voyait un peu le match d’aujourd’hui comme un piège, mais nos joueurs ont démontré de la maturité dans leur préparation malgré le fait que nous avions joué un gros match hier [samedi]», a laissé entendre l’entraineur-chef des Saguenéens, Yanick Jean.

En dépit de toutes les émotions et l’excitation de la cérémonie d’avant-match, les Saguenéens sont sortis très fort face au Drakkar. Après avoir joué un excellent match la veille, Vladislav Kotkov a encore une fois fait parler de lui pour les bonnes raisons. Avec un peu moins de quatre minutes à faire dans l’engagement initial, Kotkov a profité d’une passe précise d’Artemi Kniazev pour foncer au filet et déjouer le gardien Lucas Fitzpatrick d’une habile feinte du revers. Il n’en fallait pas plus pour que le russe fasse bondir de leurs sièges les 4004 partisans qui n’attendaient que ce premier but pour célébrer.

Les espoirs du CH performent

Après s’être fait complice du premier filet, Rafaël Harvey-Pinard a encore une fois contribué sur le deuxième filet des Sags. En avantage numérique, après que «RHP» ait réussi à conserver la rondelle en territoire offensif, Kniazev a profité d’une belle remise de l’autre espoir des Canadiens, Samuel Houde, pour décocher dès la remise et donner une priorité de deux buts aux «Bleus». Kniazev a inscrit son troisième point de la soirée sur le filet de Raphaël Lavoie, qui inscrivait ainsi un point dans un 16e match de suite.

En ce deuxième match en autant de jours pour les Saguenéens, c’est le gardien substitut Anthony Pagliarulo qui avait pour mission de défendre la cage saguenéenne et il a très bien fait. Ses 18 arrêts lui ont permis de savourer une quatrième victoire en sept départs avec les Saguenéens cette saison.

Une soirée réussie

Photo Élie Duquet

Non seulement les joueurs portaient un chandail aux couleurs de l’époque, mais les entraineurs avaient eux aussi troqué leur habituel complet pour une veste typique des années 1980, verte et orange. Tout au long de la soirée, de vieilles publicités ont aussi défilé sur le tableau indicateur pour replonger les plus nostalgiques dans cette époque.

«C’est le fun honnêtement! J’ai vraiment aimé ça et comme à leur habitude, les gens de l’administration ont fait un travail incroyable de préparation, mais aussi pour vendre l’évènement. C’est plaisant de pouvoir leur rendre avec une bonne performance», a ajouté Jean en complimentant l’organisation saguenéenne.

Avant la partie, les Sags ont annoncé avoir amassé 27 500$ pour la corporation de recherche et d’action sur les maladies héréditaires (CORAMH),qui a pour mission d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population sur les maladies héréditaires.

Les Saguenéens de Chicoutimi reprendront l’action ce mercredi alors que le Drakkar sera pour un deuxième match consécutif le visiteur à Chicoutimi.