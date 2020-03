Ensemble contre les inégalités

Plusieurs centaines de femmes et de sympathisants féministes ont déambulé dans les rues de la province, dimanche, dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes.

• À lire aussi: Montréal: une centaine de personnes manifestent contre Pornhub

Ces derniers mois, le Québec a connu son lot de féminicides incluant, récemment, les meurtres d’Océane Boyer et de Marylène Levesque. Au pays, au moins 118 femmes ont été assassinées en 2019, en date du 25 novembre, selon l’Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilisation.

« Encore aujourd’hui, les femmes sont victimes de discrimination et de violence à cause de leur sexe. Les discriminations à l’égard des femmes, la violence et les inégalités qui persistent doivent être dénoncées », a déploré la ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, dimanche.

De son côté, le premier ministre François Legault a assuré que la lutte aux violences faites aux femmes constitue une « priorité » pour son gouvernement.

Pornhub assiégé

Photo Agence QMI, Toma Iczkovits

Dans cette optique, des militantes féministes et des chrétiens ont manifesté devant les bureaux montréalais de Pornhub, l’un des plus importants sites pornographiques du monde.

Elles dénonçaient, entre autres, des vidéos amateurs mettant en scène des mineures qui se retrouvent sur la plateforme, pendant que des groupes religieux entamaient des chapelets pour implorer la fin de la pornographie.

« Dès qu’il y a une plainte [concernant une mineure dans une vidéo], Mindgeek [société mère de Pornhub] dit agir vite pour retirer la vidéo, mais on peut en douter », a dénoncé la sénatrice Julie Miville-Dechêne, qui participait à la manifestation.

L’ancienne présidente du Conseil du statut de la femme du Québec milite pour que Pornhub s’assure de l’âge, mais aussi du consentement de chaque personne qui apparaît dans les vidéos avant publication.

Lutter contre les inégalités

À Québec, 300 personnes ont marché dans la Basse-Ville pour demander au gouvernement d’agir et de s’impliquer dans la cause féministe.

« On veut des mesures concrètes pour lutter contre les inégalités qui persistent encore aujourd’hui entre les hommes et les femmes, notamment au niveau des violences », explique la porte-parole de la Coalition régionale de la Marche mondiale des femmes, Anne-Valérie Lemieux-Breton.

Pour les militantes, l’injustice que les femmes subissent à travers le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, le racisme et même la crise climatique est toujours bien présente.

« Il faut viser la justice sociale, repenser nos façons de fonctionner, tout en mettant les femmes au cœur des décisions », soutient Mme Lemieux-Breton.

Célébrer les pionnières

Malgré ce portrait encore sombre, la Journée internationale des femmes est aussi l’occasion de se réjouir des avancées vers l’atteinte de l’égalité hommes-femmes.

« Nous célébrons en particulier les leaders canadiennes qui remettent en question les normes, soutiennent d’autres femmes et filles et améliorent notre pays », a souligné le premier ministre Justin Trudeau.

« Elles montrent comment les gestes, petits et grands, d’une seule personne peuvent être porteurs de changements positifs. Elles nous motivent à continuer de briser les barrières », a-t-il ajouté.

–Avec la collaboration d’Étienne Paré et de l’Agence QMI