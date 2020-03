Est-ce toujours nécessaire de retrouver ses parents biologiques?

Notre fils adoptif est âgé de 40 ans. Jamais de toute sa vie il n’a voulu connaître ses origines. Mon mari et moi étions ses parents, un point c’est tout. Mais voilà que la jeune femme de 28 ans avec qui il vit depuis deux ans et qui souhaiterait avoir un enfant lui a mis dans la tête de faire des recherches pour connaître les éventuelles tares physiologiques dont il pourrait avoir hérité.

Dans sa tête à elle, il n’est pas question de tomber enceinte et de risquer de mettre au monde un enfant imparfait. Je trouve ça dévalorisant pour lui, qui me semble en excellente santé, mais mon fils, lui, trouve qu’elle a raison. Comment faire valoir notre point auprès d’un fils qui voit cette fille dans sa soupe et qui serait prêt aux pires bassesses pour la satisfaire ?

Belle-maman indignée

Mais en quoi cela vous dérange-t-il que ce couple veuille aller aux sources de l’information pour sa propre sécurité et sa propre paix d’esprit ? Ça ne vous enlèvera rien à vous qui, sans avoir donné la vie à votre fils, avez rempli votre tâche de mère adoptive au mieux, mais qui ne pouvez remplir cette partie du contrat, soit celle de pouvoir les rassurer sur le plan de la génétique. Quoi que vous pensiez de leur décision d’entamer des recherches, vous devriez vous abstenir d’entrer dans un débat qui leur appartient et qui ne vous enlève rien.