International Gymnix: les Américaines dominent, les Canadiennes souvent au pied du podium

MONTRÉAL | Menée par MyKayla Skinner, la délégation américaine a remporté six médailles, dont quatre d’or, sur une possibilité de 12, dimanche, lors des finales individuelles par appareil de l’International Gymnix.

De son côté, le Canada a mis la main sur les médailles d’argent et de bronze à l’épreuve du saut. Sophie Marois et Mia St-Pierre ont respectivement terminé deuxième et troisième derrière Skinner. Il faut cependant préciser que les trois femmes étaient cependant les seules athlètes qualifiées pour la finale.

Dans les trois autres épreuves, ce sont toutes des représentantes de l’unifolié qui ont pris le quatrième rang. C’est notamment le cas de Marois à la poutre.

«Je pense avoir livré deux belles performances, a indiqué la Québécoise née en 2001. C’est sûr que j’ai fait quelques petites erreurs que je dois corriger, mais dans l’ensemble, c’était bien.»

«Je suis très satisfaite de mes qualifications, mais au final, je n’ai pas l’impression d’avoir réalisé ma meilleure performance. Je suis quand même satisfaite de moi-même», a quant à elle dit Rose Woo qui a partagé la quatrième place de l’épreuve au sol avec la Manitobaine Isabela Onyshko.

La sœur de Rose Woo, Victoria, a obtenu l’autre quatrième place du Canada, soit aux barres asymétriques.

Pour revenir à la grande championne de l’événement montréalais, Skinner s’est aussi couverte d’or au sol et aux barres asymétriques (à égalité avec la Belge Fien Enghels). L’Américaine Faith Torrez a remporté l’épreuve disputée sur la poutre.

Toute une entrée en matière

Chez les juniors, la Canadienne Bailey Inglis a fait écarquiller bien des yeux par ses performances au sol et au saut, remportant des médailles d’argent et de bronze.

Si les exploits de la jeune fille de 14 ans en ont surpris plusieurs, c'est la principale intéressée qui semblait la plus stupéfaite.

«Je suis tellement heureuse. C’est ma première expérience comme représentante du Canada et je suis tellement fière», a affirmé Inglis en regardant les deux breloques qui lui pendaient au cou.

«Je ne m’attendais pas à ça. Je suis sous le choc présentement, a-t-elle poursuivi. Je déborde de bonheur et je remercie tellement mes entraîneurs pour m’avoir si bien préparée.»

Comme chez les seniors, ce sont les Américaines qui ont tout raflé à la Coupe junior individuelle. Konnor McClain a amassé quatre fois l’or, tandis que Skye Blakely a obtenu trois médailles d’argent et une de bronze.