«La meilleure saison de ma carrière» - Mikaël Kingsbury

Le Québécois Mikaël Kingsbury a remporté, samedi, un neuvième globe de cristal en s'adjugeant l’épreuve des bosses en parallèle de la Coupe du monde de ski acrobatique de Krasnoïarsk, en Russie, et l’athlète de 27 ans croit qu'il dispute la meilleure saison de sa carrière.

«Chacune de mes victoires sont différentes, a confié Kingsbury, dimanche, lors de l’émission "Le Québec Matin" sur les ondes du réseau LCN. Il y a des histoires derrière qui ne sont pas pareilles. Le premier (globe de cristal) est évidemment spécial, [...] mais celui-là, ce qui est spécial, c’est que présentement, il reste deux courses et mon pire résultat de la saison est une deuxième place en 10 départs.

«C’est la meilleure saison de ma carrière. C’est ce qui me garde motivé. Je n’ai aucun signe que je ralentis, donc chaque globe de cristal est tout aussi satisfaisant. Je me sens meilleur de course en course.»

Des 10 courses auxquelles il a pris part, le Québécois a triomphé à sept occasions et a terminé deuxième à trois reprises. Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les rivaux de l’athlète le plus décoré de tous les temps en bosses.

Sans Jeux olympiques ni championnats du monde, la Coupe du monde était le seul et unique objectif de tous les skieurs acrobatiques cette saison. Et Kingsbury s’est assuré de l’euphorie de la victoire.

«Quand il s’est fait éliminer (NDLR : Ikuma Horishama) dans la ronde des 16, je savais que j’avais confirmé le globe de cristal avec mes 200 points d’avance avant les deux dernières courses en Suède, a analysé Kingsbury. Ça m’a enlevé un peu de pression sur mes épaules et ensuite, j’ai pu skier sans pression et m’amuser.

«Je suis très content, surtout dans une année où il n’y a pas de championnats du monde, pas d’Olympiques, c’est un peu ce que tout le monde veut, gagner le globe de cristal.»

Le Québécois prend maintenant la route de la Suède où il participera, la fin de semaine prochaine, aux dernières épreuves de la Coupe du monde à Idre Fjäll.