Une belle neige douce tombait sur Montréal. Les patineurs qui se rendaient au Patinoir Victoria, coin Stanley... et Dorchester, se demandaient un peu quelle soirée ils allaient passer.

– My good Lord, a game of Hockey !– That’s what The Gazette said today...

La neige n’est peut-être pas historique. Les journaux de l’époque ne soulignent pas quelles étaient les conditions de la météo. Mais elle est tellement romantique que j’ai décidé qu’il tombait des flocons.

Ce qui est historique, c’est que le Patinoir Victoria était une mauvaise traduction du Victoria Rink et que la patinoire était fréquentée par les Anglais de Montréal. Le Victoria Rink était construit en bois, bien décoré et permettait aux patineurs de pratiquer leur loisir favori dans de bonnes conditions. La surface glacée faisait 204 pieds par 80. C’est à peu près la surface des glaces en Amérique. Il n’y a pas de hasard.

Ce qui est historique également, c’est que c’est le 3 mars 1875, au Victoria Rink, que fut présenté le premier match de hockey « organisé » de l’histoire.

On a fêté le 145e anniversaire de l’événement cette semaine.

LES « NEUF » CONTRE LES « NEUF »

Il se jouait du hockey en Angleterre depuis plusieurs années déjà. On avait découvert les patins en Hollande, où le froid de l’époque permettait aux Hollandais de se déplacer en patins sur les canaux. Le terme hockey viendrait d’ailleurs de Hock Ale, les bouchons de liège des barils de bière qu’on employait souvent à la place d’une balle de bois pour jouer.

Les Anglais jouaient déjà au hockey sur gazon et se servaient des mêmes règles pour adapter leur sport à l’hiver. Mais les matchs n’étaient pas organisés comme tels. Les gentlemen se rencontraient en chapeau haut de forme et laissaient la noblesse briller de tous ses feux.

En Russie, ça donnait le bandy...

Les Anglais cantonnés à Halifax et à Dartmouth s’amusaient avec une crosse et une balle. D’ailleurs, l’organisateur du premier match reconnu par la Fédération internationale de hockey sur glace en 2008, celui du Victoria Rink, avait fait venir les bâtons de Halifax.

Le 3 mars 1875, La Gazette, un des 20 journaux de Montréal, rapportait :

« Victoria Rink - Une partie de hockey va être jouée ce soir entre deux « neuf » choisis parmi les membres. On peut s'attendre à ce que ce soit excitant puisque certains joueurs sont habiles dans cette activité. (...) Certains ont craint pour la sécurité des spectateurs à cause de la balle qui pourrait frapper certains d'entre eux. On va jouer la partie avec un morceau de bois franc qui va servir de balle et qui va rester sur la glace".

« HOCKEY IN THE VICTORIA RINK ! »

Le lendemain, plusieurs journaux rapportent l’événement.

The Gazette est sobre et nomme la plupart des 18 joueurs impliqués. Les deux capitaines, MM. Terrence et Creighton, ont choisi leurs joueurs et le match s’est plutôt bien déroulé. Les buts étaient signalés par deux piquets avec un petit fanion posés à 8 pieds l’un de l’autre. L’équipe de M. Creighton menait deux parties à une quand, un peu dépassé neuf heures, on a arrêté le match. On ne parle jamais de « goal », on parle de « game ».

The Gazette ne dit pas trop pourquoi, mais le Daily Witness donne plus de détails. Un garçon d’une des deux équipes a été agressé par un coup de crosse à la tête par un homme (en anglais, le Daily Witness précise « a boy and a man ). Une bagarre s’en est suivie, des bancs ont été arrachés, différents dommages ont été causés à l’édifice, et des patineurs qui n’avaient pas été prévenus qu’il y avait une partie de hockey sur leur « Patinoir » ont décidé de sauter sur la glace et se sont mis à patiner.

Comme la scène de la fin dans Slap Shot !

DEUX PLAQUES À PARC CANADA

C’est l’historien et passionné Jean-Patrice Martel qui a mis son imposante documentation à ma disposition. M. Martel a déjà co-signé un livre racontant les débuts du hockey jusqu’au 17e siècle. Il a fait deux termes à la présidence de la Société internationale de recherches sur le hockey. Il a également écrit le livre Raconte-moi le Canadien, qui en est à sa troisième réimpression.

Il était présent quand on a remis deux plaques reconnaissant que le premier match organisé de hockey sur glace avait été disputé au Patinoir Victoria, non loin du Centre Bell. C’était pendant les championnats internationaux de hockey présentés à Halifax et à Québec en mai 2008. Les deux plaques ont été présentées à M. Fasel, président de la Fédération internationale de hockey sur glace, au premier ministre Stephen Harper, au maire de Montréal Gérald Tremblay et à un ministre conservateur...

L’histoire a fait de George Creighton un personnage important de la vie du Canada. Il est reconnu comme le père du premier match de hockey. Deux semaines plus tard, M. Creighton récidivait, sans bagarre cette fois.

Quant aux deux plaques, les dirigeants du Centre Molson n’ont jamais trouvé un endroit ou un mur pour les installer dans l’édifice.

Elles sont enfouies quelque part en entreposage à Parcs Canada.