Le phénomène Shane Wright

L’attaquant de 15 ans Shane Wright prouve à tout le monde qu’il méritait d’obtenir le statut de joueur exceptionnel, l’été dernier.

Le joueur de centre des Frontenacs de Kingston compte 66 points cette saison, soit le même nombre qu’avait réussi Connor McDavid au même âge, en 2012-2013. McDavid avait réalisé ce total en 63 parties tandis que Wright a, dimanche, disputé son 58e match de l’année. Il lui reste encore six parties à disputer cette saison. Seul John Tavares, qui a lui aussi fait ses débuts dans la Ligue junior de l’Ontario à 15 ans, en 2005-2006, a inscrit plus de points que Wright après avoir obtenu le statut de joueur exceptionnel. Avec les Generals d’Oshawa, Tavares avait inscrit 45 buts et 77 points en 65 matchs à l’âge de 15 ans.

Jason Spezza avait quant à lui inscrit 71 points en 67 parties comme joueur de 15 ans dans l’OHL, mais ce, avant que le règlement du statut d’exceptionnel ne soit mis en place.

Bref, il n’est pas impossible que Wright rejoigne Tavares comme le meilleur des six joueurs ayant obtenu le statut de joueur exceptionnel dans l’histoire de la LCH, les autres étant McDavid, Joe Veleno, Aaron Ekblad et Sean Day.

De plus, lorsqu’il a inscrit son 37e but de la saison la semaine dernière, il a battu le record de Bernie Nicholls pour le plus de filets pour un joueur recrue chez les Frontenacs de Kingston.

« C’est un joueur qui possède une intelligence hockey au-dessus de la normale. Son lancer fait partie de l’élite, et il voit tous les jeux à l’avance grâce à une intelligence hors du commun », l’a complimenté son entraîneur avec les Frontenacs Kurtis Foster lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal vendredi dernier.

APPRENTISSAGE

Après avoir obtenu le statut de joueur exceptionnel par Hockey Canada, Wright avait été le tout premier choix du repêchage de la OHL en avril 2019.

Il a par la suite connu des débuts modestes cette saison, inscrivant cinq buts et 11 points à ses 15 premiers matchs de la saison.

« Je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre en arrivant ici et je voulais y aller un match à la fois et voir si j’étais capable de jouer dans ce niveau. »

Inutile de dire que, oui, il a prouvé qu’il pouvait rivaliser dans la OHL.

« Ses premiers matchs lui ont ouvert les yeux, ajoute son entraîneur. Il y avait un peu de frustration dans son jeu parce que les buts et les points ne venaient pas facilement. Par contre, on pouvait déjà voir qu’avec ses habiletés, son intelligence sur glace, c’était une question de temps avant que ça débloque.

« Il a beaucoup amélioré sa force mentale. En début de saison, il était dur envers lui-même et il a réalisé que les succès ne viennent pas facilement dans cette ligue. Maintenant, il rebondit beaucoup plus rapidement après un mauvais jeu ou un mauvais match. »

GÉRER LA PRESSION

Kurtis Foster le reconnaît : il a parfois tendance à oublier que le jeune Wright a eu 16 ans en janvier dernier. Non seulement possède-t-il des habiletés inhabituelles pour un jeune de son âge, mais aussi une maturité qui a poussé l’équipe à apposer un A sur son chandail.

« On a eu à se rappeler l’autre jour qu’il n’avait que 15 ans. On ne veut pas lui mettre trop de pression inutile. On veut qu’il apprenne de nos vétérans, et c’est pourquoi on l’a placé comme cochambreur avec notre capitaine [Jakob Brahaney] sur la route. »

La pression, Wright connaît ça. Il est déjà étiqueté comme un exceptionnel depuis plusieurs années et, avec les chiffres qu’il présente cette année, il est inévitablement confronté aux comparaisons avec McDavid.

« J’ai toujours eu de grandes attentes envers moi-même et d’être placé dans la même catégorie que McDavid, c’est certain que ça vient avec son lot de pression. De voir que je produis au même rythme que lui au même âge est spécial. Il est un modèle pour moi. »

Il faudra patienter encore un peu puisque Wright ne sera admissible qu’au repêchage de 2022.