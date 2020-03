Le Rouge et Or échappe la médaille de bronze

OTTAWA | En plein contrôle du match au milieu du 3e quart, le Rouge et Or de l’Université Laval a laissé filer une priorité de 18 points, en route vers une défaite de 57-50 face aux Panthers de UPEI, dimanche, dans le match de la médaille de bronze du Championnat canadien de basketball féminin.

Avec une priorité de 41-23, après un excellent début au 3e quart, le Rouge et Or voguait vers une troisième médaille au championnat canadien en quatre ans et la sixième de son histoire, avant que le ciel ne lui tombe sur la tête. Tirant de l’arrière par huit après trois quarts, les championnes de l’Atlantique ont complètement dominé le 4e quart, marquant 24 points contre 9 pour remporter la première médaille pour leur conférence en basketball féminin depuis 2016.

« C’est très, très décevant, a résumé l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. On les aurait battues neuf fois sur dix. On ne peut pas gagner avec 24 % de réussite du plancher. Leurs deux meilleures joueuses ont marqué 41 points. Nos trois meilleures tireuses ont terminé le match sept en 36. »

Les mêmes erreurs

À leur dernier match en carrière, Carrie-Ann Auger et Khaléann Caron-Goudreau ont été respectivement 1 en 9 et 3 en 13, alors que Maude Archambault a fait mouche à trois reprises en 14 tentatives.

« Les filles auraient mérité un meilleur sort, mais elles se sont tirées dans le pied, a illustré Giroux. Toute l’année, nous avons commis les mêmes erreurs et on n’a pas payé pour. On a fait des mauvais choix de tir en tentant des lay up renversés (tirs en foulée) et nous avons été indisciplinées en défensive en commettant des erreurs d’assignation. Aujourd’hui (dimanche), tout s’est effondré en raison de ces erreurs. »

L’an dernier en finale du national, le Rouge et Or avait aussi été dominé au 4e quart, avant de s’incliner face aux Marauders de McMaster. Y’a-t-il une comparaison entre les deux ? « Pas pantoute la même façon, a affirmé Giroux. On répète toujours les mêmes erreurs. Les filles jouent de façon émotive et instinctive. »

Létang se distingue

Le Rouge et Or s’était aussi écroulé, en finale du RSEQ, face aux Martlets de McGill en 2018. En avance 50-37 après trois quarts, Laval n’avait inscrit que deux points au 4e quart dans une défaite de 56-52.

Dans la victoire, Jenna Mae Ellsworth et Reese Baxendale ont brillé de tous leurs feux avec respectivement 24 et 17 points. Du côté de Laval, Kim Létang a été la seule à atteindre la dizaine avec une récolte de 16 points, dont quatre tirs derrière l’arche, ce qui lui a valu le titre de joueuse du match de son clan.

« Contrairement à 2019 où nous étions les favorites, nous n’avions pas de pression cette année, a indiqué l’arrière de Gatineau. Les filles ont tout donné et je ne pourrais pas être plus fière. J’ai bien fait, mais ma performance individuelle importe peu parce que nous ne sommes pas sorties de ce match avec la médaille. On savait qu’elles allaient tenter de nous attaquer et nous avons écopé de fautes qui leur ont permis de creuser l’écart. »

« Mes deux meilleures années de basket » – Khaléann Caron-Goudreau

Toujours ennuyée par des problèmes de santé, Khaléann Caron-Goudreau aurait souhaité conclure sa carrière sur une meilleure note.

« La défaite est complètement de notre faute, a reconnu la centre étoile du Rouge et Or. Je ne pensais pas qu’on pouvait perdre contre cette équipe, mais nous n’avons pas été disciplinées, et elles [les joueuses des Panthers] la voulaient plus que nous. Nous avons eu des problèmes d’exécution toute l’année, et ça ne m’étonne pas. Je suis déçue pour l’entraîneur, pour les filles et pour le programme du Rouge et Or. »

« Je suis déçue d’avoir perdu le bronze, mais j’ai vécu mes deux meilleures années de basket à Laval », de poursuivre l’ancienne porte-couleurs des Longhorns du Texas et des Commodores de Vanderbilt dans la NCAA et l’Académie IMG. « Je ne pourrais pas être plus fière de porter les couleurs du Rouge et Or. Je ne réalise pas encore que ma carrière est terminée. Ça ne me tentait pas de retirer mon uniforme, et je voulais passer du temps avec ma famille sur le terrain. J’avais besoin de laisser sortir l’émotion. »

Malade depuis vendredi, Caron-Goudreau affichait une meilleure mine dimanche, mais n’était pas au sommet de sa forme. « J’ai dû demander à mon coach de me remplacer à deux reprises parce que je croyais que j’allais vomir », a raconté celle qui a souffert d’une indigestion et non d’une gastro-entérite. « Ça revient un peu à la normale. J’ai mangé un wrap un peu trop tard jeudi soir. Quand je ne suis pas malade, je contribue dans les deux facettes, mais aujourd’hui [dimanche] la défensive a été ma priorité. »

Fautes

Caron-Goudreau a conclu son dernier match avec seulement six points, mais elle a été dominante sous les paniers avec 18 rebonds. Elle a aussi réussi cinq blocs et quatre vols de balle.

Le Rouge et Or a été ennuyé par des problèmes de faute à deux de ses meilleurs éléments. Auteure de 16 points, Kim Létang a écopé d’une quatrième faute après 14 secondes au 4e quart. Maude Archambault a de son côté été expulsée avec quatre minutes au match. « Après avoir raté un mauvais tir, elle était frustrée qu’il n’y ait pas eu une faute d’appelée contre elle, a expliqué Guillaume Giroux. Quant à Kim, je n’avais pas le choix de la retirer, mais je l’ai ramenée rapidement. »