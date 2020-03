Lightning-Bruins: une rivalité en construction

Le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston se disputent le tout premier rang au classement de la Ligue nationale de hockey (LNH), et s’il faut se fier à la bagarre générale qui a éclaté lors de leur duel de samedi, les deux équipes prennent cette lutte au sérieux.

Avec un deuxième duel en cinq jours, les esprits se sont échauffés lorsque Sean Kuraly a réduit l’écart à 3 à 2 en deuxième période. Zdeno Chara et Patrick Maroon ont lancé les hostilités en jetant les gants, puis tous les autres joueurs sur la glace les ont imités.

Au total, ce sont 94 minutes de pénalité qui ont été décernées par les arbitres dans la rencontre.

«C’était un match très compétitif, avec deux équipes qui luttent [pour une place au classement] et qui veulent gagner et c’était physique, a tenté d’expliquer Chara, selon le site officiel de la LNH. Ça fait partie de ce sport et il y aura toujours des matchs comme ceux-là, au cours desquels tout le monde a les nerfs à fleur de peau.»

«On met toujours l’accent sur le fait d’être là les uns pour les autres, et je crois que c’est ce que vous avez vu [samedi].

Le début d’une rivalité?

Les deux clubs évoluant dans la section Atlantique, il est bien possible qu’ils croisent le fer au deuxième tour des séries éliminatoires. Chaque duel d’ici là est donc une bonne occasion pour tenter de prendre un ascendant sur ses rivaux.

«Je crois que nous sommes la meilleure équipe dans la section Atlantique et je crois qu’ils pensent qu’ils sont la meilleure équipe, a dit l’entraîneur-chef des Bruins Bruce Cassidy. Nous sommes allés dans leur aréna [mardi] et nous avons eu les deux points, alors ils ont voulu répondre.»

Le Lightning y est par ailleurs parvenu avec une victoire de 5 à 3. Mais les Bruins n’ont certainement pas dit leur dernier mot. «La rivalité s’est développée entre nos deux équipes et il y aura des matchs intenses. Je crois que c’est ce que vous avez vu [samedi].»