Mon espion: un gentil géant

Après avoir joué les durs à cuire dans plusieurs films de superhéros et de science-fiction, Dave Bautista s’essaye à la comédie. L’ancien lutteur devenu acteur se glisse dans la peau d’un agent secret au grand cœur dans la comédie d’action Mon espion.

L’intrigue de Mon espion (My Spy) n’est pas sans rappeler celle d’Un flic à la maternelle (Kindergarten Cop), cette comédie de 1990 dans laquelle Arnold Schwarzenegger jouait un policier qui devait remplacer une enseignante de maternelle.

On y suit le personnage de J.J. (Dave Bautista), un agent de la CIA qui excelle dans les missions les plus dangereuses. Sauf qu’après avoir commis une bourde, J.J. sera rétrogradé et se retrouvera à devoir assurer la surveillance d’une mère monoparentale et de sa fille Sophie (Chloe Coleman), une fillette de 9 ans particulièrement attachante. Contre toute attente, J.J. se liera d’amitié avec ces deux personnes qu’il doit espionner.

En plus de jouer le rôle principal du film, Dave Bautista a agi à titre de producteur sur le projet. Et il ne s’en cache pas : l’influence d’Un flic à la maternelle était présente dès les premières versions du scénario.

« Les dirigeants des studios Elevation Pictures m’ont approché en me disant qu’ils voulaient faire un film à la Un flic à la maternelle, a relaté Dave Bautista lors d’un entretien téléphonique accordé au Journal plus tôt cette semaine. Ils m’ont demandé si j’avais une idée et comme de fait, j’en avais justement une qui me trottait dans la tête depuis un moment. On a lancé mes idées à plusieurs scénaristes qui sont revenus avec des propositions de scénarios. On a particulièrement aimé les idées d’Erich et de Jon Hoeber et on a décidé de leur confier le scénario du film. »

Connu pour ses rôles très physiques dans des films comme Les Gardiens de la Galaxie, Avengers et Blade Runner 2049, Dave Bautista souhaitait depuis longtemps explorer un ton plus léger et familial. Avec Mon espion, il plonge à fond dans la comédie en apportant beaucoup d’autodérision à son personnage de dur à cuir.

« Un des points de départ du projet, c’était que je voulais jouer dans une comédie, admet Bautista. Je veux essayer tous les genres à part peut-être l’horreur. Mais ce n’est certainement pas un objectif pour moi de devenir un acteur comique. Ce n’est pas quelque chose de naturel pour moi. Cette première expérience dans une comédie a été tout un défi pour moi. »

Une belle complicité

En plus de devoir jouer dans un registre comique, Dave Bautista a dû développer une complicité avec la jeune actrice Chloe Coleman, l’autre vedette du film. Or, les deux acteurs se sont tellement bien entendus sur le plateau qu’ils sont restés de bons amis même après le tournage. Actuellement en tournée de promotion pour le film, Bautista, 51 ans, insiste d’ailleurs pour faire toutes ses entrevues en compagnie de la jeune actrice.

« La première fois que j’ai rencontré Dave, j’avoue que j’étais un peu nerveuse, a souligné Chloe Coleman au Journal. C’est tellement facile de bien s’entendre avec lui. Il est adorable. »

Ancienne vedette de la WWE (World Wrestling Entertainment), Dave Bautista s’est forgé une belle carrière comme acteur ces dernières années. Il admet toutefois que le cinéma est arrivé dans sa vie un peu par hasard.

« J’étais très heureux comme lutteur, dit-il. J’aimais pratiquer ce sport et j’aime encore le faire. Mais je me suis retrouvé un jour à jouer dans un film et je suis devenu obsédé par le jeu en réalisant à quel point j’étais un mauvais acteur (rires). Je voulais tellement m’améliorer que j’ai accepté d’autres contrats d’acteurs. Je voulais absolument relever ce défi et j’ai finalement eu la piqûre pour le cinéma. »

► Mon espion prend l’affiche le 13 mars.