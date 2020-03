Programmer ses entraînements

Le coureur est, par définition, une personne qui court. Pour pratiquer son activité préférée, le sportif n’a théoriquement pas besoin de beaucoup de choses outre un peu de motivation en plus de vêtements et de souliers de course. Maintenant motivée et habillée, « la personne qui court » doit principalement se soucier de pratiquer son activité sans se blesser en se concentrant sur son objectif. Voilà que, tant pour le débutant que pour l’expérimenté, trouver la bonne façon de structurer son entraînement est presque nécessaire.

Les livres et l’internet

Il existe une multitude de programmes de course tant dans les livres que sur le web. Plusieurs ont plein de sens en suivant une logique d’entraînement réfléchie et éprouvée. Maintenant, avant d’utiliser ce type d’outils génériques, il faut d’abord considérer que les plans diffusés en masse sont conçus pour une généralité de gens et qu’ils ne sont ainsi pas personnalisés à la condition et au mode de vie de chacun. Ils ne conviennent donc pas à tous. Ceci étant dit, à travers les différents choix offerts, les programmes écrits ayant le potentiel d’amener le coureur au fil d’arrivée de la meilleure façon possible seront pensés par des professionnels reconnus et pourvus d’explications claires, et ils contiendront un complément en musculation et en flexibilité.

► Quelques livres

Courir mieux, Les Éditions de l’Homme

Courir et aimer ça, Éditions Pratico-pratiques

La santé par la course à pied, Les Éditions MONS

Mon GRAND journal de course, Le GRAND club de course (pour les enfants)

Sur le web : lacliniqueducoureur.com

Les clubs de course

Choisir d’intégrer un club de course pour avoir une structure d’entraînement est une bonne option. Dans les clubs destinés aux coureurs, un ou plusieurs entraîneurs encadrent un groupe de gens par une ou plusieurs rencontres hebdomadaires. Certains responsables de club préparent également des entraînements génériques à faire chez soi en complément à l’entraînement de groupe, ce qui devient d’autant plus intéressant. Dans un club, la personnalisation n’est pas optimale, mais elle existe tout de même, dépendamment du club en soi. Il est à considérer que faire partie d’un club de course, c’est aussi faire partie d’une gang... et que la gang offre une motivation qui ne se trouve dans aucun programme écrit !

► Les clubs de course

Club de course La Boutique du Lac, Lac-Beauport

Club de course Le Coureur nordique, Québec

Club de course Les Citrons pressés, Québec

Club de course La Foulée, Québec

Club de course de l’Université Laval, Québec

Le GRAND club de course, Québec (pour les enfants)

Le coach

Plusieurs coachs offrent leurs services pour guider les coureurs de manière individuelle. Pour planifier les entraînements, le coach s’appuie généralement d’un diplôme universitaire en kinésiologie/activité physique, d’une expérience personnelle ou d’une certification privée d’entraîneur en course à pied. Dans le meilleur des mondes, le coach utilisera une belle combinaison de professionnalisme, d’expérience et de compétence spécifique à son sport. Certains entraîneurs remettront une planification mensuelle, alors que d’autres iront par cycle d’environ 12 semaines. Tout dépend des objectifs et de la façon de travailler. À noter que, lorsqu’un coureur choisit d’être accompagné par un coach, il est capital qu’une certaine chimie s’installe entre les deux, car la relation de confiance d’humain à humain est une clé de succès.

► Quelques sites pour trouver un coach

Le « soi-même »

Certains coureurs arrivent très bien à planifier leurs propres entraînements. Ces sportifs, souvent expérimentés, savent ce qu’il faut faire et surtout ce qu’il ne faut pas faire. Assurément, ceux-ci gardent toujours en tête qu’il faut en faire « juste assez » en ayant un des plus précieux outils au monde : la connaissance de soi !

Peu importe le type de programmation d’entraînement choisi, l’important demeure de se programmer à courir régulièrement et adéquatement !