Salon de l’auto de Québec: une 39e édition couronnée de succès

Avec plusieurs dizaines de milliers de visiteurs uniques qui ont franchi les portes d’Expocité, la semaine dernière, le 39e Salon international de l’auto de Québec peut dire mission accomplie.

Du 3 au 8 mars dernier, près de 70 500 personnes sont venues contempler les 400 primeurs et nouveautés automobiles de la 39e édition de l’événement.

Photo Simon clark

Parmi celles-ci, présentation de la plus importante collection privée de l’histoire de l’événement, a très certainement su attirer l’attention des amateurs. Évaluée à plus de 20 millions de dollars, cette collection du concessionnaire Automobiles Etcetera, de Montréal, est composée d’une douzaine de voitures de luxe.

Les essais routiers gratuits proposés au Salon international de l’auto de Québec ont également été très populaires. Une quinzaine de voitures électriques étaient à la disposition de ceux qui désiraient tester la conduite écoresponsable.

Photo Simon Clark

Sans parler du retour de Rolls-Royce, qui était absent du Salon depuis quatre ans, et de Maserati qui a visiblement plu aux familles qui sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à s’y présenter chaque année.

«Nous sommes extrêmement satisfaits du nombre de visiteurs que nous avons accueilli. Le virage familial a été encore plus marquant cette année», indique le directeur général du rendez-vous annuel d’automobiles, Charles Drouin.

«Le Salon International de l’auto de Québec constitue un véritable incontournable pour venir rêver, magasiner et s’amuser en famille», ajoute le président de l’événement, Éric Dorval.

L’exposition sera de retour pour fêter son 40e anniversaire au Centre Expocité dès l’an prochain, du 2 au 7 mars.