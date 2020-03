Un film de zombies environnemental

Même si les films de zombies ont la cote à Hollywood depuis plusieurs années, le cinéma québécois a mis du temps avant d’explorer ce genre très populaire. Mieux vaut tard que jamais : deux ans après la sortie Les affamés, un nouveau film de zombies québécois, Brain Freeze, est actuellement en tournage à Montréal. Le Journal a visité le plateau.

C’est dans un club de golf de l’île Bizard, au nord-ouest de Montréal, que le réalisateur Julien Knafo a installé le plateau de tournage de son film Brain Freeze, un projet qu’il porte à bout de bras depuis plus de huit ans.

Réunissant une belle brochette d’acteurs (dont Roy Dupuis, Marianne Fortier, Mylène Mackay, Simon-Olivier Fecteau et Anne-Élisabeth Bossé), le film se déroule aux alentours d’un club de golf huppé de l’îIe aux Paons qui a confié à une multinationale sans morale le contrat de modifier génétiquement son gazon afin de rester ouvert toute l’année. Mais le fertilisant « révolutionnaire » utilisé pour faire fondre la neige finira par contaminer l’eau de l’île et transformer ses habitants en mutants.

Photo courtoisie, Lou Scamble

Julien Knafo décrit Brain Freeze comme « un film engagé campé dans l’air du temps ». Et comme de fait, les liens avec l’actualité récente sont nombreux :

« Chaque jour, on constate que la réalité rattrape la fiction, observe Knafo. On le voit en ce moment avec le coronavirus. Les personnages de Brain Freeze sont coincés sur une île et ils s’emmurent et imposent des mises en quarantaine pour éviter la propagation de l’infection. C’est pas mal ce qu’on a vu récemment sur le bateau de croisière (Diamond Princess). Le film parle aussi de la contamination de l’environnement parce qu’il est question d’un engrais pour le gazon qui finit par infecter les gens. »

Humour noir

Photo courtoisie, Lou Scamble

Impossible de voir pour l’instant à quoi ressembleront les zombies de Brain Freeze. Julien Knafo préfère garder la surprise pour la sortie du film.

« Ce sont des zombies différents de ceux qu’on a l’habitude de voir, dit-il. Ils veulent mordre, mais ce n’est pas pour manger. Ils veulent mordre pour la prolifération de la molécule. »

C’est en partie parce que le film aborde des problèmes environnementaux que Roy Dupuis a été attiré par ce projet. L’acteur de 56 ans y joue un des rôles principaux, celui d’un gardien de sécurité cinquantenaire qui tentera de découvrir d’où est née cette mystérieuse infection.

« C’est un père de famille qui a un penchant survivaliste, souligne Dupuis. Il est peureux, et il est abonné aux théories du complot. Il se préparait déjà pour une sorte de fin du monde. »

Même si l’action et le suspense seront au rendez-vous, Julien Knafo préfère décrire son film comme une comédie noire : « C’est un humour noir et grinçant qui est très particulier. On n’a pas beaucoup de références au Québec pour ce genre de film. J’ai envie de dire que ça se rapproche un peu du cinéma des frères Coen ».

Le tournage de Brain Freeze se poursuit jusqu’au 19 mars. Le film prendra l’affiche en 2021.

