Une menace de trop pour un ancien de la LNH

1. Au cours de sa carrière dans la LNH et dans les circuits mineurs, Pierre-Luc Leblond-Létourneau n’a jamais eu peur d’un adversaire ou d’un spectateur qui pouvait l’invectiver. C’était le cas avant son match du 14 février, dans la LNAH, qui avait lieu au Colisée Cardin de Sorel-Tracy.

Pendant la période d’échauffement, un spectateur a voulu attirer son attention en frappant dans la baie vitrée. L’individu l’aurait menacé de mort en mimant le geste de lui fracasser la tête et en feignant de lui montrer une arme dans son manteau.

En voyant ces gestes, l’attaquant des Pétroliers du Nord a paniqué. Il est sorti rapidement de la patinoire, avant de se réfugier dans le vestiaire et d’informer son entraîneur, Pierre Pelletier. Une vingtaine de policiers ont fouillé l’aréna et le match entre les Pétroliers et les Éperviers de Sorel-Tracy a été annulé.

Ça faisait suite à un autre incident impliquant Leblond-Létourneau survenu le 31 janvier lors d’une rencontre Éperviers-Pétroliers. Il avait aussi reçu des menaces, mais de la part d’un joueur adverse.

Vendredi dernier, le patineur de 34 ans a annoncé qu’il quittait la LNAH. Lorsque joint par Le Journal de Montréal, Leblond-Létourneau n’a pas voulu accorder d’entrevue.

« J’ai pris la décision de passer à autre chose. Je n’ai rien à dire sur le sujet, sinon que je remercie les Pétroliers et les amateurs pour leur appui », a-t-il répondu.

La grogne des Pétroliers

Chez les Pétroliers, il y a beaucoup de déception et de frustration. Ils viennent de perdre un des favoris de leurs partisans pour une raison qui n’a pas de lien avec le hockey.

Ils auraient voulu que la LNAH prenne des moyens musclés pour renforcer la sécurité des joueurs. Les Pétroliers l’ont fait, mais les autres équipes n’ont pas suivi. Ce n’est pas la première fois que ça se produit dans l’histoire de ce circuit.

Leblond-Létourneau était un homme fort. Sa feuille de route est là pour le prouver, avec plus de 300 combats au compteur chez les professionnels. Il était l’un des derniers Mohicans.

Il était capable de tenir son bout sur le plan hockey, sinon, il n’aurait pas été capable de jouer aussi longtemps chez les pros. L’ancien du Drakkar de Baie-Comeau ne pensait sûrement pas que ce serait un amateur qui le pousserait vers la voie d’évitement.

Coup de barre nécessaire

Depuis sa création, la LNAH a toujours eu le don de se tirer dans le pied, à cause d’un coup salaud, d’une bagarre générale qui vire mal, d’une histoire de racisme ou de menaces de mort. Ces situations n’ont pas leur place dans le hockey en 2020.

Le commissaire Renaud Lefort et ses gouverneurs doivent donner un coup de barre afin de mettre leur ligue au goût du jour. C’est impératif. Ils ont plusieurs joueurs de talent qui leur permettent d’avoir un calibre relevé lors des matchs.

Les athlètes doivent être en sécurité afin qu’ils puissent s’exprimer sur la glace. Ils ne font pas assez d’argent pour prendre des risques. En quittant la LNAH, Pierre-Luc Leblond-Létourneau a lancé un message fort aux dirigeants. Est-ce qu’il sera entendu ? Ça reste à voir.

2. La machine du Phœnix bien huilée

Photo d’archives, Didier Debusschère

Qui va arrêter le Phœnix de Sherbrooke ? À la date limite des transactions, on parlait d’une lutte à plusieurs équipes pour les grands honneurs. Les hommes de Stéphane Julien ont décidé d’appuyer sur l’accélérateur et ils sont maintenant seuls en tête du classement général avec 106 points. Ils n’ont pas perdu à leurs 13 derniers matchs. On va leur souhaiter qu’ils puissent maintenir le même rythme de croisière durant les séries. Une formation que j’aurai à l’œil dans les prochaines semaines.

3. Baseball : un autre rapport sera nécessaire

Photo d'archives, Agence QMI

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) va dévoiler son rapport sur le développement du secteur Bridge-Bonaventure. Selon Le Devoir, l’organisme va recommander une consultation spécifique sur la construction d’un stade lorsqu’un projet sera remis à la Ville de Montréal. Ce n’est pas négatif. Ça signifie que le groupe de Stephen Bronfman doit poursuivre le travail amorcé depuis quelques années. C’est seulement une autre étape d’un long processus.

4. Le temps presse pour Toro

Photo d'archives, AFP

Les camps d’entraînement se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Abraham Toro. Depuis le début des matchs de la Ligue des pamplemousses, le Québécois a maintenu une moyenne au bâton de ,111 (2 coups sûrs en 18 présences). C’est bien loin des objectifs qu’il s’était fixés au début du camp des Astros. Le joueur d’avant-champ sait très bien que ce n’est pas suffisant pour conserver ses minces chances de percer l’alignement. Il devra retrouver sa touche rapidement pour éviter les premières coupes.

5. Luongo a sauvé la mise

Photo AFP

Comme il l’a souvent fait comme gardien des Panthers, Roberto Luongo a sauvé les meubles lors de la cérémonie pour le retrait de son chandail. Son discours était touchant et il n’a oublié personne. À l’image de l’athlète et de l’homme. Pour le reste, les Panthers ne remporteront pas un prix pour la qualité de leur présentation. Elle a débuté à 17 h 30 avec des centaines de bancs vides au BB&T Center. Terrible. Il y avait des longueurs et le décor ressemblait à celui d’une messe du dimanche. Ça manquait de punch. Luongo méritait mieux que cela.