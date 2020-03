Volleyball universitaire: un match revanche pour Laval au Manitoba?

Le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal ne perdront pas de temps pour se retrouver.

Après une finale provinciale toute à l’avantage des Bleus, qui ont balayé les deux parties, les deux rivaux croiseront le fer au premier tour du Championnat canadien de volleyball masculin, qui se déroulera du 13 au 15 mars à l’Université du Manitoba pour seulement la deuxième fois de l’histoire, après un premier arrêt en 1976.

Champions du RSEQ, les Carabins sont semés au 2e rang au national et le Rouge et Or occupe le 7e échelon, ce qui assure la participation d’une équipe du Québec à la ronde des médailles.

Les Carabins ont remporté le seul titre national de l’histoire en 1970, alors que le dernier de quatre de Laval remonte à 2013. Le Rouge et Or peut-il se relever de la correction subie face aux Carabins en finale ?

« Je me donne la journée de dimanche pour y réfléchir, mais je n’ai aucun souci que les gars seront excités et motivés de se montrer sous un meilleur visage, a souligné l’entraîneur-chef Pascal Clément. Ça arrive à tout le monde de trébucher et de se faire remettre à leur place. On va se mettre le mot “humilité” entre lettres majuscules dans le front. Après la déception et la frustration de samedi, on a pris 24 heures pour récupérer et on se remet au travail, lundi. Je n’ai pas de problème à rejouer [contre] Montréal aussi rapidement. »

Spartans favoris

Clément n’a rien à redire de son classement. « On ne méritait pas de rentrer mieux qu’en 7e position, a-t-il reconnu. Montréal a connu une très bonne saison et n’a pas volé sa 2e place ».

Champions en titre en raison de leur victoire acquise à Québec l’an dernier, les Spartans de Trinity Western sont les favoris du tournoi. Ils croiseront le fer au premier tour avec les Bisons du Manitoba, qui sont l’équipe hôtesse. Les Spartans viseront le 7e titre national de leur histoire.

Dans une autre reprise, les Gaels de Queen’s (3e), qui sont semés au troisième rang, se frotteront aux Marauders de McMaster (6e). Les Gaels ont battu les Marauders en cinq manches en demi-finale, en route vers le titre provincial face aux Varsity Blues de Toronto. Finalement, les Golden Bears de l’Alberta (4e) affronteront les Varsity Blues (5e) dans une bataille entre les finalistes de leur conférence respective.

Chez les femmes

Chez les femmes, les Carabins, qui ont remporté le titre du RSEQ en écartant le Rouge et Or en deux parties, se retrouvent en 6e position derrière les finalistes (Alberta) et les médaillées de bronze (Mount Royal) de Canada West.

À la recherche d’un premier titre national, les protégées d’Olivier Trudel affronteront les Tigers de Dalhousie en première ronde dans un championnat canadien disputé pour la 5e fois à Calgary. Tout comme chez les gars, les Spartans sont les favorites.